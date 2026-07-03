Proclamación del ganador a la rectoría de la Universidad de Panamá, suspendida: presentan recurso de nulidad

El proceso para la<b> <a href="/tag/-/meta/elecciones-up">elección de rector de la Universidad de Panamá</a>,</b> <b>celebrado este 1 de julio, cuenta con una impugnación formal contra la candidatura de José Emilio Moreno.</b> El <b>abogado Jonathan A. Brown Racine</b>, actuando como apoderado especial de <b>Manuel Oscar Lasso Ramos</b> (quien ejerce como <b>presidente de campaña de la candidata<a href="/tag/-/meta/migdalia-bustamante"> Migdalia Bustamante</a></b>), presentó un recurso de nulidad ante el<b> Organismo Electoral Universitario (OEU). </b><b>La impugnación señala la existencia de supuestas anomalías durante la jornada electoral y el escrutinio</b>, sustentadas en testimonios, documentos de estudiantes, inconsistencias con la página oficial de resultados y videos en redes sociales. Entre los presuntos hechos presentados en el documento se detalla la supuesta exclusión de estudiantes regulares del <b>Registro Electoral Final (Padrón N°3)</b>, quienes figuraban en los padrones preliminares 1 y 2 a pesar de estar matriculados y en condición de <i>'paz y salvo'</i>. Como evidencia de esto, la campaña aportó los recibos de matrícula correspondientes.