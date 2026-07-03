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Proclamación del ganador a la rectoría de la Universidad de Panamá, suspendida: presentan recurso de nulidad

Entre los hechos presentados en el documento se detalla la exclusión de estudiantes regulares del Registro Electoral Final.
Entre los hechos presentados en el documento se detalla la exclusión de estudiantes regulares del Registro Electoral Final. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 03/07/2026 18:49
Los resultados donde se declara como ganador virtual al profesor José Emilio Moreno quedan suspendidos hasta que se procese esta solitud por parte del equipo de la candidata Migdalia Bustamante

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El proceso para la elección de rector de la Universidad de Panamá, celebrado este 1 de julio, cuenta con una impugnación formal contra la candidatura de José Emilio Moreno.

El abogado Jonathan A. Brown Racine, actuando como apoderado especial de Manuel Oscar Lasso Ramos (quien ejerce como presidente de campaña de la candidata Migdalia Bustamante), presentó un recurso de nulidad ante el Organismo Electoral Universitario (OEU).

La impugnación señala la existencia de supuestas anomalías durante la jornada electoral y el escrutinio, sustentadas en testimonios, documentos de estudiantes, inconsistencias con la página oficial de resultados y videos en redes sociales.

Entre los presuntos hechos presentados en el documento se detalla la supuesta exclusión de estudiantes regulares del Registro Electoral Final (Padrón N°3), quienes figuraban en los padrones preliminares 1 y 2 a pesar de estar matriculados y en condición de “paz y salvo”. Como evidencia de esto, la campaña aportó los recibos de matrícula correspondientes.

Asimismo, se reportan supuestas irregularidades en algunos centros de votación:

- Mesa N° 1 de Soná (Voto de profesores): Se registró la instalación y apertura a las 8:00 a.m., en contradicción con el artículo No. 72 del reglamento que ordena realizarla a las 7:00 a.m.. Además, en el escrutinio se verificaron 24 firmas de electores en el acta pero solo 23 votos físicos dentro de la urna.

-Mesa N° 2 (Voto de estudiantes): Se denunció que el presidente de la mesa omitió mostrar las papeletas de votación a los representantes de las nóminas, desatendiendo el Artículo 78, numeral 1, que exige un escrutinio público.

También cuestionan el diseño del material electoral, donde se indica que las papeletas para los cargos de Rector, Decano y Director presentaron el mismo color en su reverso. Según el recurso, esto presuntamente habría causado que los electores “depositaran boletas en urnas incorrectas”, lo que a según el recurso esto generaría la nulidad del voto de acuerdo con el Artículo 78, numeral 5. También se reportó el inicio tardío o suspensión temporal por ausencia de boletas en las Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

- Portal oficial de resultados: Al cierre del 1 de julio (11:42 p.m.), el portal web reportaba el 32% de mesas escrutadas. Para el mediodía del 2 de julio (12:04 p.m.), el avance reflejado era del 58%, lo que significaba un desfase con los resultados definitivos difundidos en medios de comunicación.

Solicitudes y plazos administrativos

A través del recurso, el demandante plantea las siguientes pretensiones ante el OEU:

1. La suspensión de la proclamación de cualquier candidato ganador hasta que el recurso se resuelva de forma definitiva.

2. La orden de un informe técnico y auditoría al director del DITIC, Saulo Aizprua, sobre el retraso en la carga de datos y la exclusión de estudiantes del registro.

3. La comparecencia de los miembros de mesa, estudiantes afectados y testigos para la ratificación de las pruebas documentales presentadas en copia simple.

4. Un recuento y cotejo físico de las actas de las mesas impugnadas.

La Estrella de Panamá conoció que el Organismo Electoral Universitario recibió las impugnaciones y que estas serán evaluadas en los próximos días.

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