Nuevo cisma: El Vaticano excomulga a la Fraternidad San Pío X tras ordenación no autorizada

El Vaticano declaró formalmente en estado de cisma a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX). Esta resolución canónica, anunciada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, implica la excomunión automática de los seis obispos implicados directamente en la consagración de cuatro nuevos prelados en Écône, Suiza, un acto que se llevó a cabo sin el consentimiento ni el mandato del papa León XIV. La Santa Sede especificó que la medida no solo recae sobre la jerarquía del grupo de orientación tradicionalista, sino que también afecta a los sacerdotes de la organización y a aquellos fieles laicos que se adhieran de manera formal a sus posturas doctrinales y participen de forma habitual en sus actividades. De igual manera, Roma determinó que los sacramentos de la confesión y el matrimonio administrados por la fraternidad carecen de validez legal dentro de la Iglesia católica.

Las raíces históricas de un desencuentro litúrgico y doctrinal

Para comprender el origen de esta ruptura, se debe recordar la década de 1960, cuando la Iglesia católica celebró el Concilio Vaticano II. Aquel encuentro histórico introdujo reformas profundas con el fin de modernizar la institución, tales como la apertura al diálogo con otras religiones y el cambio de la misa en latín (rito tridentino) hacia las lenguas locales de cada país para fomentar la participación de los fieles. Debido a esta situación, un sector encabezado por el arzobispo francés Marcel Lefebvre rechazó estas modificaciones al considerar que rompían con la auténtica tradición eclesial. Consecuentemente, Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío X en 1970 para preservar la misa antigua (en latín, el sacerdote solo mira al altar y no a los fieles) y la teología preconciliar (considerado antes del modernismo de la Iglesia). El punto de no retorno de aquella primera etapa ocurrió en 1988, cuando el arzobispo Lefebvre, ordenó a cuatro obispos sin autorización de Juan Pablo II, lo que provocó su excomunión inmediata. Años más tarde, en 2009, el papa Benedicto XVI levantó las excomuniones personales a los obispos supervivientes en un intento de acercamiento, el estatus legal de la fraternidad nunca se regularizó. Posteriormente, el papa Francisco otorgó concesiones temporales (como validar sus confesiones y matrimonios), pero las tensiones se mantuvieron al limitarse de forma general el uso de la misa tradicional en latín en el resto de la Iglesia.

El detonante de la crisis actual y la respuesta de Roma