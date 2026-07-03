Nuevo cisma: El Vaticano excomulga a la Fraternidad San Pío X tras ordenación no autorizada

Para comprender el origen de esta ruptura, se debe recordar la década de<b> 1960, </b>cuando la <b>Iglesia católica</b> celebró el<b> Concilio Vaticano II.</b> Aquel encuentro histórico introdujo <b>reformas profundas con el fin de modernizar la institución, tales como la apertura al diálogo con otras religiones y el cambio de la misa en latín (</b>rito tridentino) hacia las lenguas locales de cada país para fomentar la participación de los fieles.Debido a esta situación, un sector encabezado por el <b>a</b><b>rzobispo francés Marcel Lefebvre rechazó estas modificaciones</b> al considerar que rompían con la auténtica tradición eclesial. Consecuentemente, <b>Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío X en 1970 </b>para preservar la misa antigua (en latín, el sacerdote solo mira al altar y no a los fieles) y la teología preconciliar (considerado antes del modernismo de la Iglesia).El punto de no retorno de aquella primera etapa ocurrió en<b> 1988,</b> cuando el arzobispo <b>Lefebvre, </b>ordenó a cuatro obispos sin autorización de <b>Juan Pablo II,</b> lo que provocó su excomunión inmediata. Años más tarde, en <b>2009</b>, el<b> papa Benedicto XVI levantó las excomuniones personales a los obispos supervivientes</b> en un intento de acercamiento, el estatus legal de la fraternidad nunca se regularizó. Posteriormente, el <b>papa Francisco otorgó concesiones temporales (como validar sus confesiones y matrimonios)</b>, pero las tensiones se mantuvieron al limitarse de forma general el uso de la misa tradicional en latín en el resto de la Iglesia.