Elecciones en la Universidad de Panamá registran baja participación de votantes este 1 de julio

La jornada de elecciones generales de la Universidad de Panamá (UP) avanza este miércoles 1 de julio de 2026 con reportes de una asistencia de votantes inferior a las proyecciones iniciales de la institución.

Miembros observadores vinculados a las distintas campañas de los candidatos a la rectoría confirmaron que, durante las horas de votación en los centros del Campus Central Octavio Méndez Pereira y en los Centros Regionales Universitarios (CRU) del interior del país, se registra un flujo lento en las mesas y una marcada apatía por parte de la comunidad universitaria.

Estudiantes consultados en las distintas facultades manifestaron que el ausentismo responde de manera directa a un descontento por la falta de divulgación de los planes de gestión.

Los alumnos señalaron que muy pocos de los seis candidatos que compiten por la Rectoría visitaron sus respectivas unidades académicas durante el periodo reglamentario de campaña, lo que provocó un desconocimiento generalizado sobre las propuestas y programas de trabajo previstos para dirigir la primera casa de estudios superiores durante el quinquenio 2026-2031.

Este distanciamiento afectó el interés del sector estudiantil para acudir a las urnas, las cuales operan en un horario continuo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. bajo la coordinación del Organismo Electoral Universitario (OEU).

El proceso electoral, que busca definir al sucesor de las actuales autoridades, a 16 decanos y a 9 directores regionales, se rige bajo el sistema de “voto ponderado”, una fórmula matemática establecida en el Estatuto Universitario que asigna un valor porcentual fijo al escrutinio final de cada grupo (estamento), independientemente de la participación física que se registre al cierre de las mesas.

El padrón electoral habilitado para esta jornada electoral comprende un total de 77 mil 15 votantes en todo el territorio nacional, registrando de forma efectiva una distribución de 52,030 estudiantes regulares, 4,011 profesores y 3,958 colaboradores administrativos permanentes en las listas de votación.

Sin embargo, debido a la regla del voto ponderado, la fórmula matemática del conteo otorga un 60% del peso total del resultado final al estamento de los profesores, un 30% al estamento de los estudiantes y el 10% restante al sector administrativo, lo que causa que el ausentismo estudiantil reduzca el volumen total de votos emitidos, pero no altere la equivalencia de los porcentajes asignados por ley a cada sector de la institución