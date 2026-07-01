Encuesta de VPH en Panamá revela brecha de vacunación en hombres

En el renglón de las patologías asociadas, los encuestados en Panamá identificaron al cáncer cervicouterino como el principal peligro relacionado con el virus (72%), seguido de las verrugas genitales (52%), el cáncer vulvar (51%) y el cáncer anal (41%). La disparidad de género reaparece al evaluar la protección efectiva; la población masculina panameña se encuentra significativamente más rezagada en la cobertura vacunal que la femenina, a pesar de que el 51% de los hombres del país admite saber que el virus genera verrugas genitales y que ambos sexos corren el riesgo de contraer la infección de forma equitativa.