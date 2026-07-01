Encuesta de VPH en Panamá revela brecha de vacunación en hombres

Una reciente investigación regional financiada por la farmacéutica multinacional MSD y ejecutada por la firma SightX reveló que el 87% de los padres encuestados en Panamá teme que sus hijos contraigan el Virus del Papiloma Humano (VPH). No obstante, el reporte impresiona al dejar al descubierto una marcada desigualdad de género en el acceso a la inmunización local: Panamá lidera la región, junto a Colombia y Argentina, con una brecha superior a los 23 puntos porcentuales en las tasas de vacunación entre mujeres y hombres. El estudio analizó el conocimiento y las actitudes frente al VPH en 7,114 adultos de nueve países de América Latina. Del total de participantes, Panamá representó el 7% de la muestra. Los datos locales detallan que el nivel de información sobre el virus es elevado, ya que el 95% de las mujeres y el 87% de los hombres en el país declararon saber qué es la infección. Asimismo, el 93% de la población femenina y el 90% de la masculina identificó al VPH como una enfermedad de transmisión sexual (ETS). En Panamá, la escuela se posicionó como la fuente primaria de información más señalada por los consultados.

Exclusión metodológica

A pesar de las elevadas cifras de sensibilización que destaca el informe corporativo, los resultados conllevan un importante sesgo metodológico que impide proyectarlos a la realidad general del país. La encuesta encuestó únicamente a adultos residentes en ciudades principales que se atienden en el sistema de salud privado, que ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna después de cumplir la mayoría de edad y que manifestaban afinidad previa hacia los esquemas de vacunación. Por ende, el diagnóstico omite las deficiencias, la escasez de dosis o el grado de desconocimiento que impera en los sectores rurales y en el grueso de la población que depende de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Conocimiento de riesgos vs. desprotección en la población masculina

En el renglón de las patologías asociadas, los encuestados en Panamá identificaron al cáncer cervicouterino como el principal peligro relacionado con el virus (72%), seguido de las verrugas genitales (52%), el cáncer vulvar (51%) y el cáncer anal (41%). La disparidad de género reaparece al evaluar la protección efectiva; la población masculina panameña se encuentra significativamente más rezagada en la cobertura vacunal que la femenina, a pesar de que el 51% de los hombres del país admite saber que el virus genera verrugas genitales y que ambos sexos corren el riesgo de contraer la infección de forma equitativa.

El sesgo cultural y los pendientes del Ministerio de Salud

Históricamente, la vacunación contra el VPH en Panamá ha sido percibida de forma errónea como un asunto exclusivo de la salud femenina, debido a que el enfoque principal del sistema público y privado se ha centrado en prevenir el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el rezago en los varones panameños los deja vulnerables a patologías como el cáncer anal, de pene y de garganta, además de convertirlos en vectores activos de transmisión. Esta brecha de 23 puntos detectada por el estudio en el sector privado abre interrogantes críticas sobre lo que ocurre en la sanidad pública: ¿Mantiene el sistema de salud pública un desfase similar en sus escuelas y policlínicas? ¿Existe suficiente abastecimiento de dosis para varones en el sector público o se prioriza únicamente a las niñas? La falta de datos oficiales desagregados por sexo en los boletines epidemiológicos oficiales profundiza la invisibilidad de este problema de salud pública en el territorio nacional.

El rol del médico como detonante de la prevención