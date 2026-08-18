Subsidio electoral de 2029 se mantendrá en 1%

El subsidio electoral para las elecciones de 2029 se mantendrá en 1% de los ingresos corrientes del Estado, tal como establece actualmente la legislación electoral.

Así lo confirmó el magistrado del Tribunal Electoral Luis Guerra durante la vista presupuestaria de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, este lunes 17 de agosto.

La definición surgió a partir de una consulta del diputado Luis Duke, quien preguntó si el proyecto de reformas electorales que prepara el Tribunal Electoral incluiría la propuesta de reducir el porcentaje de financiamiento público de 1% a 0.75%, planteada durante las discusiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

“En el proyecto se mantiene el 1%”, respondió Guerra.

El magistrado explicó que el paquete de reformas todavía debe recibir el “toque final” del pleno del Tribunal Electoral, pero reiteró que, en lo relacionado con el porcentaje de financiamiento público, la propuesta mantendrá la fórmula vigente.

“En relación a la pregunta del 1% se mantiene el 1%”, afirmó.

La reducción del porcentaje formó parte de las alternativas discutidas durante el proceso de reformas electorales.

La propuesta planteaba pasar del 1% al 0.75% de los ingresos corrientes del Estado, lo que reduciría el monto destinado al financiamiento público de partidos políticos y candidatos de libre postulación.

Sin embargo, esa posibilidad no será incorporada en el proyecto que el Tribunal Electoral prevé presentar ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo expresado por Guerra.

El proyecto, según anunció el magistrado, será presentado antes de que finalice agosto, luego de que el pleno del Tribunal Electoral complete su revisión.

El magistrado respondió que el proceso electoral de 2029 tendrá un costo superior al de 2024. Señaló que el último proceso representó alrededor de $109 millones y que la próxima elección será más costosa.

Entre los factores que mencionó están el uso de inteligencia artificial y las nuevas necesidades de seguridad informática.

Las proyecciones presentadas durante la discusión del proyecto de reformas al Código Electoral en la Comisión Nacional de Reformas Electorales estiman que mantener el 1% elevaría el subsidio electoral a $158.6 millones durante el quinquenio de 2029.

De acuerdo con esas proyecciones, el monto representaría $49.6 millones adicionales frente al periodo electoral anterior.

La reducción del porcentaje a 0.75% planteada durante la discusión de reformas disminuiría el monto proyectado del financiamiento público.