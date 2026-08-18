Vía España: consulta ambiental sin foro público

El proyecto para ampliar los carriles exclusivos del sistema Mi Bus en Vía España entró en consulta pública ambiental, pero el proceso no contempla la realización de un foro público.

El propio Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó el 12 de agosto, a través de sus canales oficiales, que sometió a consulta el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II denominado “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos Mi Bus en Vía España”.

El aviso de consulta, cuya última publicación fue difundida por el MOP, establece que los interesados disponen de ocho días hábiles para presentar comentarios y recomendaciones ante el Ministerio de Ambiente.

En el mismo documento, en el apartado que corresponde a la realización de un foro público, aparece una indicación concreta: “No requiere foro público”.

La decisión resulta relevante por las dimensiones y características del proyecto, que contempla una intervención de 5.417 kilómetros, desde la Avenida Porras hasta la Avenida Cincuentenario, y alcanza sectores de los corregimientos de Río Abajo, Parque Lefevre, San Francisco y Pueblo Nuevo.

El proyecto no se limita a la construcción de carriles exclusivos para el transporte público.

Según la descripción incluida en el aviso ambiental, la obra también contempla infraestructura peatonal, mejoras al sistema de drenaje pluvial, la rehabilitación de dos puentes vehiculares y la reconversión del Parque Afroantillano, también conocido como Parque Sidney Young, en Río Abajo.

El Estudio de Impacto Ambiental identifica una serie de posibles impactos durante la construcción: generación de polvo, gases, ruido y residuos; riesgos de contaminación del suelo y cuerpos de agua; erosión y sedimentación; pérdida de cobertura vegetal; afectaciones a la fauna; riesgos ocupacionales; alteraciones temporales de la movilidad y posibles hallazgos arqueológicos.

Durante la etapa de operación, el estudio identifica posibles cambios en la escorrentía pluvial, ruido vehicular y riesgos de contaminación por hidrocarburos.

Entre las medidas de mitigación propuestas figura la siembra de 2,000 árboles nativos, además del rescate y reubicación de flora y fauna.

El mecanismo de participación establecido en el aviso consiste en la presentación formal de comentarios y recomendaciones ante el Ministerio de Ambiente.

Los ciudadanos pueden consultar el Estudio de Impacto Ambiental completo en las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana y en el nivel central del Ministerio de Ambiente, en Albrook.

El plazo para presentar observaciones es de ocho días hábiles contados desde la última publicación del aviso.

El documento no establece una fecha para un encuentro presencial con residentes, comerciantes, usuarios del transporte público o representantes de las comunidades ubicadas en el área de influencia. En el apartado correspondiente, indica que el proyecto no requiere foro público.

La ampliación de los carriles exclusivos forma parte de una intervención urbana que modificará distintos componentes de Vía España.

Además de mejorar la circulación del transporte público, el proyecto plantea intervenir aceras, drenajes, puentes y espacios públicos.

El MOP sostiene que la obra permitirá mejorar la movilidad urbana, reducir los tiempos de desplazamiento y disminuir las emisiones vehiculares. También plantea una revalorización del espacio público y una movilidad más eficiente.