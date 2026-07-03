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Liberan a ‘El Topo de La Guaira’, el rescatista que denunció falta de equipos tras los terremotos en Venezuela

El ‘Topo de La Guaira’ fue una figura que se hizo conocida en los últimos días tras los terremotos en Venezuela.
El ‘Topo de La Guaira’ fue una figura que se hizo conocida en los últimos días tras los terremotos en Venezuela.
Por
José Vilar
  • 03/07/2026 19:00
Wilmer Antonio Cruz, conocido como ‘El Topo de La Guaira’, fue liberado dos días después de su detención. El rescatista se hizo viral por ayudar a recuperar víctimas de los terremotos y denunciar la falta de maquinaria y equipos durante las primeras labores de rescate

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Wilmer Antonio Cruz, mejor conocido como ‘El Topo de La Guaira’, fue liberado la tarde de este viernes 3 de julio, después de haber sido detenido el pasado miércoles por unidades de la Policía Nacional Bolivariana, según denunciaron entonces sus allegados.

Cruz se hizo conocido por haber ayudado a sacar de los escombros a al menos 60 personas, entre sobrevivientes y fallecidos. Su figura se viralizó tras denunciar públicamente la falta de maquinaria pesada, herramientas y equipos especializados, situación que, según afirmó, dificultó las labores de rescate durante las primeras horas de la tragedia en La Guaira, una de las localidades más afectadas por los terremotos de la semana pasada.

En un video difundido a través de la red social X, una simpatizante celebró su reaparición pública. En la grabación, ‘El Topo de La Guaira’ agradeció el respaldo recibido y aseguró que “estamos para seguir luchando”.

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Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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