Liberan a ‘El Topo de La Guaira’, el rescatista que denunció falta de equipos tras los terremotos en Venezuela

Wilmer Antonio Cruz, mejor conocido como ‘El Topo de La Guaira’, fue liberado la tarde de este viernes 3 de julio, después de haber sido detenido el pasado miércoles por unidades de la Policía Nacional Bolivariana, según denunciaron entonces sus allegados.

Cruz se hizo conocido por haber ayudado a sacar de los escombros a al menos 60 personas, entre sobrevivientes y fallecidos. Su figura se viralizó tras denunciar públicamente la falta de maquinaria pesada, herramientas y equipos especializados, situación que, según afirmó, dificultó las labores de rescate durante las primeras horas de la tragedia en La Guaira, una de las localidades más afectadas por los terremotos de la semana pasada.

En un video difundido a través de la red social X, una simpatizante celebró su reaparición pública. En la grabación, ‘El Topo de La Guaira’ agradeció el respaldo recibido y aseguró que “estamos para seguir luchando”.