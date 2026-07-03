Liberan a ‘El Topo de La Guaira’, el rescatista que denunció falta de equipos tras los terremotos en Venezuela

<b>Wilmer Antonio Cruz</b>, mejor conocido como <b>‘El Topo de La Guaira’</b>, fue liberado la tarde de este <b>viernes 3 de julio</b>, después de haber sido detenido el pasado miércoles por unidades de la <b>Policía Nacional Bolivariana</b>, según denunciaron entonces sus allegados.<b>Cruz</b> se hizo conocido por haber ayudado a sacar de los escombros a al menos <b>60 personas</b>, entre sobrevivientes y fallecidos. Su figura se viralizó tras denunciar públicamente la falta de <b>maquinaria pesada, herramientas y equipos especializados</b>, situación que, según afirmó, dificultó las labores de rescate durante las primeras horas de la tragedia en <b>La Guaira</b>, una de las localidades más afectadas por los <b>terremotos</b> de la semana pasada.En un video difundido a través de la red social <b>X</b>, una simpatizante celebró su reaparición pública. En la grabación, <b>‘El Topo de La Guaira’</b> agradeció el respaldo recibido y aseguró que <b>'estamos para seguir luchando'</b>.