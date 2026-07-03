Rescatistas panameños cierran misión en Venezuela con un último rescate y regresan este domingo

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Panamá (USAR-PAN11) recuperó el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio colapsado, ocho días después del devastador terremoto que sacudió a Venezuela.

La operación se realizó luego de que ciudadanos alertaran sobre la posible presencia de una víctima en el edificio Marina Place, una de las estructuras afectadas por el sismo.

Un contingente de 35 rescatistas panameños, apoyados por dos unidades caninas K9, se desplazó hasta el lugar y, tras más de cinco horas de remoción de escombros, logró localizar el cuerpo, que lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Durante su misión humanitaria en Venezuela, el equipo USAR-PAN11 ha desarrollado operaciones de búsqueda en más de un centenar de edificios multifamiliares y residenciales, además de recorrer alrededor de siete avenidas donde se concentran las mayores afectaciones provocadas por el terremoto.

Los rescatistas panameños inspeccionaron cada uno de los puntos donde familiares y residentes reportaron posibles personas atrapadas, con el objetivo de encontrar sobrevivientes y recuperar víctimas para entregarlas a sus seres queridos.

La misión se concentró en las zonas más golpeadas por el desastre, trabajando de manera coordinada con las autoridades venezolanas y otros equipos internacionales de búsqueda y rescate.

Este viernes, el Gobierno de Venezuela realizó un acto de reconocimiento al equipo USAR-PAN11, en agradecimiento por su participación en las labores de búsqueda y rescate desarrolladas tras el terremoto.

Los rescatistas panameños concluyeron oficialmente su misión humanitaria luego de varios días de intensas operaciones entre estructuras colapsadas.

Está previsto que el equipo regrese a Panamá el próximo domingo, en un vuelo con llegada programada a las 7:21 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen, poniendo fin a una misión en la que colaboró en la búsqueda de sobrevivientes y en la recuperación de víctimas del terremoto que afectó a Venezuela.