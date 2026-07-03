Rescatistas panameños cierran misión en Venezuela con un último rescate y regresan este domingo

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Panamá (USAR-PAN11) recuperó el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio colapsado, ocho días después del devastador terremoto que sacudió a Venezuela.La operación se realizó luego de que ciudadanos alertaran sobre la posible presencia de una víctima en el edificio <b>Marina Place</b>, una de las estructuras afectadas por el sismo.Un contingente de <b>35 rescatistas panameños</b>, apoyados por <b>dos unidades caninas K9</b>, se desplazó hasta el lugar y, tras más de <b>cinco horas de remoción de escombros</b>, logró localizar el cuerpo, que lamentablemente ya no presentaba signos vitales.Durante su misión humanitaria en Venezuela, el equipo USAR-PAN11 ha desarrollado operaciones de búsqueda en <b>más de un centenar de edificios multifamiliares y residenciales</b>, además de recorrer alrededor de <b>siete avenidas</b> donde se concentran las mayores afectaciones provocadas por el terremoto.Los rescatistas panameños inspeccionaron cada uno de los puntos donde familiares y residentes reportaron posibles personas atrapadas, con el objetivo de encontrar sobrevivientes y recuperar víctimas para entregarlas a sus seres queridos.La misión se concentró en las zonas más golpeadas por el desastre, trabajando de manera coordinada con las autoridades venezolanas y otros equipos internacionales de búsqueda y rescate.Este viernes, el Gobierno de Venezuela realizó un <b>acto de reconocimiento</b> al equipo <b>USAR-PAN11</b>, en agradecimiento por su participación en las labores de búsqueda y rescate desarrolladas tras el terremoto.Los rescatistas panameños concluyeron oficialmente su misión humanitaria luego de varios días de intensas operaciones entre estructuras colapsadas.Está previsto que el equipo regrese a Panamá el próximo <b>domingo</b>, en un vuelo con llegada programada a las <b>7:21 p.m.</b> al <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>, poniendo fin a una misión en la que colaboró en la búsqueda de sobrevivientes y en la recuperación de víctimas del terremoto que afectó a Venezuela.