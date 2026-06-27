Los rescates que devuelven la esperanza tras los devastadores terremotos en Venezuela

<b>Panamá</b> también desplegó <b>personal especializado en búsqueda y rescate</b> para colaborar con las <b>operaciones de emergencia en territorio venezolano</b>. El <b>Sistema Nacional de Protección Civil</b> informó ayer que un total de <b>50 rescatistas</b> y <b>dos unidades caninas</b> partieron hacia <b>Venezuela</b> para sumarse al primer equipo, el cual ya se incorporó a las <b>operaciones de búsqueda</b> de personas que permanecen desaparecidas entre los escombros. Este primer equipo arribó a las 11:00 pm del viernes 26 de junio en el <b>Aeropuerto Internacional de Maiquetía</b>, donde fue recibido por la cónsul general de <b>Panamá</b> en Caracas, <b>Susana Thornhill</b>.La totalidad de la misión está compuesta por <b>61 rescatistas panameños</b> cuyo objetivo es fortalecer las labores de <b>búsqueda, rescate y asistencia humanitaria</b> en apoyo a las comunidades afectadas por los <b>sismos</b> del pasado miércoles.Mientras tanto, ayer continuaron las labores de clasificación y organización de los insumos que serán enviados a <b>Venezuela</b> como parte del <b>puente humanitario</b> impulsado por el <b>Gobierno panameño</b>. El proceso se desarrolló luego de que este viernes 26 de junio las autoridades anunciaran el cierre del <b>centro de acopio</b> habilitado en el <b>Parque Omar</b>, al cumplirse las expectativas de recolección gracias a la amplia respuesta de la ciudadanía, empresas privadas, organizaciones civiles e instituciones públicas que decidieron acogerse a la iniciativa impulsada por el <b>Despacho de la Primera Dama</b> en la que miles de panameños dejaron ver su cara más solidaria aportando <b>alimentos no perecederos</b>, <b>medicamentos</b>, <b>productos de higiene</b>, <b>agua potable</b>, ropa, frazadas y otros <b>artículos de primera necesidad</b> para apoyar a las familias afectadas por la tragedia.El presidente de la República <b>José Raúl Mulino</b> destacó el gesto solidario de los panameños afirmando que se tienen que sentir ‘orgullosos’ al tiempo que le dio su reconocimiento y apoyo a los <b>rescatistas</b> que viajan rumbo a <b>Venezuela</b>.Tras la jornada de donación, fueron enviadas ayer las primeras <b>17 toneladas de ayuda humanitaria</b> hacia <b>Venezuela</b>. Estos contenedores serán trasladados por vía marítima, mientras que otras donaciones serán empacadas y enviadas por vía aérea. El <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario</b> movilizó furgones de carga hacia el puerto para el traslado de las donaciones con destino a <b>Venezuela</b>. Además, se buscan bodegas adicionales debido al alto volumen de aportes recibidos, razón por la cual el <b>Centro de Acopio del Parque Omar</b> suspendió temporalmente la recepción de donaciones hasta organizar y despachar lo recolectado.No obstante, la cadena logística continúa operando en el <b>Hub Humanitario</b>, donde se siguen recibiendo las donaciones provenientes de los distintos centros de acopio. Allí, los insumos son organizados en ‘pallets’ para ser enviados en los vuelos programados, lo que permitirá habilitar nuevos espacios para continuar recibiendo aportes.En estas labores participan diversas entidades del Estado. Entre ellas figuran cadetes de la <b>Policía Nacional</b> y motorizados de la <b>Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito</b>, quienes han escoltado los camiones que transportan la <b>ayuda humanitaria</b> hacia el <b>Aeropuerto Panamá Pacífico</b>.Por su parte, el <b>Ministerio de Seguridad Pública</b> también organizó jornadas de recolección de <b>artículos de primera necesidad</b>, entre ellos <b>papel higiénico</b>, <b>alimentos no perecederos</b>, <b>agua embotellada</b>, <b>productos de higiene personal</b>, ropa y otros <b>insumos esenciales</b>.Del personal enviado en apoyo a la misión, el <b>Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</b> asignó <b>nueve unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate</b>, especializadas en <b>operaciones de rescate en estructuras colapsadas</b>, además de un <b>paramédico de rescate</b>.Asimismo, se informó que la aeronave <b>AN-255 C212 Aviocar</b> y su tripulación permanecen en el <b>Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía</b> para respaldar la <b>misión humanitaria</b>. La aeronave dispone de <b>25 horas de vuelo</b> puestas a disposición del Estado venezolano para el transporte de <b>ayuda humanitaria</b>, <b>insumos de primera necesidad</b>, <b>rescatistas</b> y otras capacidades operativas requeridas mientras continúe la emergencia, de acuerdo con una nota de prensa.