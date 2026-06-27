‘Bukele pactó con las pandillas; instauró una dictadura en nombre de la seguridad’

Bukele nació en el privilegio, rico y vinculado a la política. Entre las empresas de su familia estaba una de publicidad, que armaba campañas de la izquierda, así que siempre supieron cómo hacerlo y cómo trabajar el lenguaje político. Los políticos tradicionales no entendían las redes ni las nuevas formas de comunicación, y a Bukele no le costó nada superar a toda la clase política. Cuando llega al gobierno, hace una inversión multimillonaria de dinero público para crear medios como Diario El Salvador, que es un medio de propaganda, difamación y mentiras. También ofrece duplicarles el salario a periodistas de canales de televisión, que ahora son propagandistas de la dictadura. Financia de forma indirecta un montón de cuentas, difamadores e insultadores a quienes les asigna publicidad. Tiene un aparato de propaganda inmenso.