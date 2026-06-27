Esteban Barrientos: ‘Con el gas natural, Panamá tiene suficiente energía para soportar el fenómeno de El Niño’

Generadora Gatún es actualmente la planta a gas natural más grande del país canalero, Centroamérica y el Caribe. El complejo energético, ubicado en Isla Telfers, Colón, es una central de generación de energía a base de gas natural que comenzó a operar con sus dos unidades de gas el 1 de octubre de 2024, e integró su turbina de vapor en mayo de 2025. Con esta infraestructura, la central aporta 670 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN).La operación de este volumen de energía de base estabiliza el flujo eléctrico y reduce los costos en el mercado mayorista. 'Los distribuidores compran energía por medio de contratos y también en el mercado SPOT (mercado al contado). Con la entrada de esta planta, el costo de la energía que adquieren diariamente en ese mercado bajó aproximadamente a la mitad', dijo Barrientos al evaluar el rendimiento de la instalación.'Generadora Gatún es una planta supremamente eficiente que ha permitido además que los panameños se beneficien de un mejor precio en el mercado SPOT', recalcó el ejecutivo, señalando que ese comportamiento permitirá que los beneficios económicos se reflejen de manera gradual en el mediano y largo plazo, a medida que el sistema continúe aprovechando la mayor disponibilidad de generación eficiente y una matriz energética más diversificada.En la Agenda de Transición Energética de la Secretaría Nacional de Energía (SNE) de Panamá, el gas natural licuado (GNL) está contemplado como un combustible de transición clave para sustituir derivados del petróleo más contaminantes (como el búnker y el diésel) mientras las fuentes renovables alcanzan su madurez total. Para febrero de este año, el 65% de la matriz energética panameña estaba basada en fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas; y para los próximos años se aspira a que más del 85% de su generación eléctrica provenga de fuentes renovables, dijo el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., en el Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejcutivos de Empresa (Apede) a inicios de año.Las políticas energéticas recientes buscan diversificar la matriz para asegurar el suministro eléctrico, protegiendo al país de eventos nacionales, como sequías prolongadas, o internacionales, como el aumento de los precios de los combustibles fósiles. 'La diversificación pretende evitar medidas de ahorro para prevenir apagones, como en el pasado', señala la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 2025-2039, de julio 2025, publicado en el sitio web de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).Al aportar energía constante que no depende del viento o de la radiación solar, el gas natural ofrece la firmeza que el sistema necesita para integrar más generación renovable sin arriesgar el servicio. 'El gas natural es el combustible por definición de la transición. El gas natural permite que sigamos creciendo el país, porque esta planta le va a generar la suficiente firmeza al sistema para que en la medida de lo posible puedan entrar más energías renovables', argumentó el gerente.A inicios de junio de 2026, Etesa informó que invirtió $286 millones desde 2024 a la fecha para ampliar la capacidad de su infraestructura eléctrica y su confiabilidad. Según detalló, esta inversión busca hacer frente a la necesidad de la demanda de transmisión e inserción de unos 1,000 megas de electricidad provenientes de fuentes renovables. 'Esta millonaria inversión estratégica refuerza el sistema de interconectado nacional, logrando culminar al cien por ciento la línea de transmisión Sabanitas Panamá 3, que acoge la generación térmica de la generadora Gatún, fortaleciendo así el abastecimiento energético del principal centro de carga, además del avance del 91% de la subestación GIS Burunga, que representa la repotenciación de líneas', precisó Etesa.El gerente general de Etesa, Roy Morales, destacó además que la entidad que dirige es el gestor de un acto de licitación en conjunto con la Secretaría de Energía y la ASEP, para desarrollar nuevas inversiones cuyos ganadores representan entre $400 y $500 millones que se invertirán en Coclé, Herrera y Penonomé; y que espera que estas licitaciones impacten la tarifa final para los usuarios. Con respecto a la posibilidad de nuevas expansiones de la planta de gas, Barrientos aclaró que la planificación corresponde a las autoridades. 'El tema de expansión es un tema de la Secretaría de Energía. Es la encargada de sacar la licitación, de decidir qué plantas, cuándo y cómo entran, con qué tecnología', subrayó.