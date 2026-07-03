Lewis Hamilton logra la pole del sprint en Silverstone con Ferrari

Aunque partirá desde la primera posición, Hamilton evitó dar por descontado el resultado de la carrera sprint. Según explicó, la diferencia entre los principales aspirantes es mínima, por lo que cualquier detalle podría definir el desenlace.El británico incluso bromeó al señalar que la energía del público pudo haberle proporcionado la décima de segundo necesaria para superar a <b><a href="/tag/-/meta/kimi-antonelli">Kimi Antonelli</a></b>, piloto de Mercedes y actual líder del campeonato.La clasificación en Silverstone confirma además que Ferrari continúa reduciendo la distancia respecto a sus principales rivales en una temporada marcada por la fuerte competencia entre los equipos de punta.