Lewis Hamilton logra la pole del sprint en Silverstone con Ferrari

Lewis Hamilton volvió a convertirse en protagonista en el circuito de Silverstone al conseguir la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, un resultado que refuerza las señales de recuperación de Ferrari y eleva las expectativas para el resto del fin de semana en la novena prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El séptuple campeón del mundo aseguró, tras la clasificación, que obtener la pole en el trazado británico tiene un significado especial debido al vínculo que mantiene con uno de los escenarios más exitosos de su trayectoria deportiva. “Siempre es especial regresar a un circuito al que amo tanto, así que haber firmado la pole aquí es una sensación realmente especial”, declaró Hamilton, según informó EFE.

Ferrari confirma avances en un circuito emblemático

Más allá del resultado individual, la clasificación dejó una lectura positiva para Ferrari. El piloto británico reconoció que la escudería italiana no esperaba mostrarse tan competitiva en Silverstone, lo que atribuyó al trabajo realizado por el equipo durante las últimas semanas. Hamilton agradeció tanto a los ingenieros como al público británico, cuyo respaldo, afirmó, pudo haber contribuido a marcar la diferencia en una clasificación extremadamente ajustada. El piloto también destacó que el rendimiento del monoplaza en tandas largas fue sólido, un aspecto clave de cara a la prueba sprint y a la carrera principal del fin de semana.

La igualdad anticipa una intensa lucha por la victoria

Aunque partirá desde la primera posición, Hamilton evitó dar por descontado el resultado de la carrera sprint. Según explicó, la diferencia entre los principales aspirantes es mínima, por lo que cualquier detalle podría definir el desenlace. El británico incluso bromeó al señalar que la energía del público pudo haberle proporcionado la décima de segundo necesaria para superar a Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y actual líder del campeonato. La clasificación en Silverstone confirma además que Ferrari continúa reduciendo la distancia respecto a sus principales rivales en una temporada marcada por la fuerte competencia entre los equipos de punta.

Silverstone sigue siendo el escenario favorito de Hamilton

El circuito británico representa uno de los mayores símbolos de la carrera de Hamilton. Allí ostenta el récord de victorias en un mismo Gran Premio, con nueve triunfos, además de consolidar una trayectoria que incluye 106 victorias y 104 poles en la Fórmula 1. El resultado obtenido este viernes fortalece la confianza del piloto y de Ferrari antes de afrontar una carrera sprint que servirá como una nueva prueba para medir el verdadero alcance de la evolución del equipo italiano.