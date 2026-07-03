Gira de Romeo Santos y Prince Royce desata el fervor latino en España

El concierto no solo funcionó como una plataforma de entretenimiento, sino como un punto de encuentro identitario. Las gradas del estadio se poblaron de banderas de naciones como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y República Dominicana. Este despliegue de símbolos nacionales refleja cómo los grandes espectáculos de música tropical operan como catalizadores de la nostalgia y la cohesión de las comunidades hispanas residentes en el exterior.Durante la presentación, los artistas hicieron un brindis sobre el escenario con mamajuana —una bebida tradicional dominicana— y emitieron un mensaje explícito de<i> 'amor y respeto para Venezuela'</i>, conectando de forma directa con las sensibilidades políticas y sociales de la concurrencia. La interacción con el público alcanzó su punto álgido cuando Isaías, un joven espectador dominicano, fue invitado a subir al escenario para interpretar junto a los artistas el tema <b>'Ay! San Miguel'</b>, en una escenografía que simulaba una estación de metro neoyorquina.