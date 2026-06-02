Desde B/.30: revelan los precios para ver a Romeo Santos y Prince Royce en Panamá

La espera para los fanáticos de la bachata terminó. Los organizadores del concierto que reunirá a Romeo Santos y Prince Royce en Panamá dieron a conocer los precios oficiales de las entradas para el espectáculo que ambos artistas ofrecerán en el país como parte de su gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”.

El evento, considerado uno de los más esperados del año por los amantes del género, reunirá a dos de las figuras más influyentes de la bachata en una misma tarima, prometiendo una noche cargada de éxitos, nostalgia y emociones.

¿Cuánto cuestan los boletos?

De acuerdo con la información divulgada por la productora, los precios de las entradas son los siguientes:

Lounge: B/. 200.00

VIP: B/. 150.00

Platinum: B/. 125.00

Gold: B/. 100.00

Butacas Inferior Este/Oeste: B/. 75.00

Butacas Superior Este/Oeste: B/. 55.00

Butacas Sur: B/. 30.00

Los precios publicados no incluyen impuestos ni cargos por servicios de boletería.

Un concierto que promete hacer historia

La presentación de Romeo Santos y Prince Royce ha generado una enorme expectativa entre los seguidores de la música latina. Ambos artistas acumulan una larga lista de éxitos que han marcado a varias generaciones y que los han convertido en referentes internacionales de la bachata.

Canciones como Propuesta Indecente, Eres Mía, Darte un Beso, Corazón Sin Cara, Incondicional y El Amor Que Perdimos forman parte del repertorio que los fanáticos esperan escuchar durante el espectáculo.

¿Cuándo será el concierto?

El show está programado para el 28 de agosto de 2026 y se perfila como uno de los eventos musicales con mayor convocatoria del año en Panamá.

Con los precios ya confirmados, ahora la atención está puesta en el inicio de la venta de boletos y en la respuesta del público, que anticipa una alta demanda para ver juntos a dos de los máximos exponentes de la bachata.