Dos empresas analizan oferta para la Autopista Centenario

La licitación para rehabilitar, mejorar y mantener durante 30 años la Autopista Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera avanza con dos empresas interesadas en participar en el proceso, de acuerdo con las consultas y observaciones incorporadas al expediente de contratación.

El proyecto, que se desarrolla bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), contempla la intervención de unos 42.5 kilómetros de dos de los principales corredores viales entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Las empresas interesadas son OHLA Concesiones, S.L. y TYLin International Panama. Ambas formularon observaciones al Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el proceso de consultas, aunque sus planteamientos se enfocaron en aspectos distintos de la licitación.

OHLA solicitó ampliar el plazo para presentar propuestas, mientras TYLin señaló la falta de documentación técnica relacionada con el Tramo 4. A estas consultas se suman las observaciones de las firmas Morgan & Morgan Legal y AFRA, que plantearon dudas y solicitaron aclaraciones sobre distintos requisitos del pliego de cargos.

OHLA Concesiones solicitó trasladar la fecha de presentación de propuestas del 16 de noviembre de 2026 al 15 de marzo de 2027, una extensión de 120 días.

La empresa argumentó que la complejidad técnica, contractual, financiera y operativa del proyecto requiere más tiempo para preparar una propuesta.

Entre los trabajos que menciona están los estudios sobre pavimentos, estructuras, drenajes, seguridad vial, programación de obras, inversiones, costos de operación y mantenimiento, así como la evaluación de riesgos constructivos y operativos.

OHLA también señaló la necesidad de completar modelos de inversión y financiamiento, análisis de sensibilidad y estudios de bancabilidad, además de coordinar con potenciales financiadores, asesores, subcontratistas y aseguradoras.

La respuesta del MOP fue que evaluará la solicitud.

TYLin International Panama, la otra empresa interesada que aparece en el expediente, centró una de sus observaciones en la información técnica disponible para los potenciales oferentes.

La compañía señaló que, tras revisar la Sala de Datos de la licitación, encontró documentación faltante correspondiente al Tramo 4.

Entre los documentos solicitados incluyó fotografías de inspección de campo, fichas de campo, información sobre puentes vehiculares y documentación relacionada con muros.

El MOP respondió que el fichero correspondiente al informe de inspección de estructuras del Tramo 4 fue sustituido en su totalidad dentro de la Sala de Datos.

La observación resulta relevante porque esta documentación permite a los potenciales oferentes evaluar el estado de la infraestructura existente y calcular las obras, inversiones y riesgos del proyecto.

El expediente contiene además observaciones de Morgan & Morgan Legal y AFRA, que formularon consultas sobre las condiciones de la licitación.

Morgan & Morgan detectó una contradicción sobre el porcentaje mínimo de participación que debe tener el líder de un consorcio.

Una disposición del pliego establecía un mínimo de 25%, mientras que el Formulario 8, correspondiente al acuerdo de consorcio, fijaba 35%.

El MOP aclaró que el líder debe tener al menos 35% de participación en el consorcio y señaló que revisará la redacción correspondiente.

La misma firma legal también cuestionó el monto de la fianza de impugnación.