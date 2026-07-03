Con humor y fortaleza: así fue el rescate de una mujer de 70 años en La Guaira

En medio de las noticias trágicas y la desolación, siguen surgiendo historias que alimentan la esperanza en Venezuela.

Si este jueves fue rescatado el guardia de seguridad Hernán Gil de entre los escombros del estacionamiento de un centro comercial en Catia La Mar, este viernes la protagonista fue Isabela, una mujer de 70 años que permaneció siete días sepultada bajo un amasijo de hormigón y metal en La Guaira.

A pesar de la dramática situación, la sobreviviente no perdió el sentido del humor durante las labores de rescate. Mientras uno de los rescatistas le decía: “Usted es una mujer fuerte”, intentando liberarla junto con el resto del equipo, la adulta mayor respondió con una sonrisa: ”¿Tú te crees que los 70 que tengo no me pesan?”.