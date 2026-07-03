Con humor y fortaleza: así fue el rescate de una mujer de 70 años en La Guaira

En medio de las noticias trágicas y la desolación, siguen surgiendo historias que alimentan la esperanza en <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>. Si este jueves fue rescatado el guardia de seguridad <b>Hernán Gil</b> de entre los escombros del estacionamiento de un centro comercial en <b>Catia La Mar</b>, este viernes la protagonista fue <b>Isabela</b>, una mujer de <b>70 años</b> que permaneció <b>siete días sepultada</b> bajo un amasijo de hormigón y metal en <b>La Guaira</b>.A pesar de la dramática situación, la sobreviviente no perdió el sentido del humor durante las labores de rescate. Mientras uno de los rescatistas le decía: 'Usted es una mujer fuerte', intentando liberarla junto con el resto del equipo, la adulta mayor respondió con una sonrisa: <b>'¿Tú te crees que los 70 que tengo no me pesan?'</b>.