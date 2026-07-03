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Con humor y fortaleza: así fue el rescate de una mujer de 70 años en La Guaira

El rescate de Isabela tuvo lugar en la madrugada de este viernes.
El rescate de Isabela tuvo lugar en la madrugada de este viernes. Captura de pantalla
Por
José Vilar
  • 03/07/2026 18:20
Isabela, una mujer de 70 años, fue rescatada con vida en La Guaira tras permanecer siete días atrapada bajo los escombros dejados por los terremotos que sacudieron Venezuela.

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En medio de las noticias trágicas y la desolación, siguen surgiendo historias que alimentan la esperanza en Venezuela.

Si este jueves fue rescatado el guardia de seguridad Hernán Gil de entre los escombros del estacionamiento de un centro comercial en Catia La Mar, este viernes la protagonista fue Isabela, una mujer de 70 años que permaneció siete días sepultada bajo un amasijo de hormigón y metal en La Guaira.

A pesar de la dramática situación, la sobreviviente no perdió el sentido del humor durante las labores de rescate. Mientras uno de los rescatistas le decía: “Usted es una mujer fuerte”, intentando liberarla junto con el resto del equipo, la adulta mayor respondió con una sonrisa: ”¿Tú te crees que los 70 que tengo no me pesan?”.

Instantes después, también reclamó por el intenso destello de una linterna que le apuntaba al rostro desde la cámara de un teléfono celular. ”¡Quítenme el teléfono de la cara!”, exclamó.

Tras ser liberada, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital de campaña instalado en la región, donde permanecía estable y bajo estricta observación médica.

Según el reporte médico, Isabela presentaba un cuadro severo de deshidratación y estaba siendo evaluada por los posibles daños ocasionados por la prolongada presión de los escombros sobre sus tejidos musculares.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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