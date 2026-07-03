Consenso Universitario Unido califica de ‘improcedente’ la impugnación de Migdalia Bustamante

Las recientes elecciones para la rectoría de la Universidad de Panamá (UP) entraron en una fase de revisión jurídica luego de que la nómina de la candidata Migdalia Bustamante presentara un recurso de impugnación y supuesta nulidad por presuntas irregularidades, en un proceso donde el candidato José Emilio Moreno obtuvo el triunfo según el recuento oficial de votos. Como respuesta a esta acción legal, la nómina ganadora que postuló a José Emilio Moreno, para la rectoría de la Universidad de Panamá, “Consenso Universitario Unidos por la UP” emitió un comunicado oficial en el que calificó la reclamación como “improcedente” y carente de fundamento legal.

Los puntos clave del desacuerdo

La disputa gira en torno a la viabilidad técnica del recurso frente al volumen total de la votación. La nómina de Moreno señala que la impugnación se limitaría formalmente a cuatro supuestos votos de estudiantes en la Extensión Universitaria de Soná . Según los datos defendidos por “Consenso Universitario”, la diferencia obtenida en los tres estamentos (docentes, estudiantes y administrativos) es amplia, por lo que argumentan que el volumen de votos impugnados es matemáticamente incapaz de alterar el desenlace de la elección. Asimismo, el sector de Moreno apeló al Reglamento General de Elecciones Universitarias, indicando que este tipo de recursos solo prosperan si tienen el peso jurídico para modificar el resultado final, una condición que consideran que no se cumple en este escenario.

En espera de una resolución formal