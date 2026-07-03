Consenso Universitario Unido califica de ‘improcedente’ la impugnación de Migdalia Bustamante

Aunque el comunicado de la<b> nómina de Moreno reconoce que la impugnación es un derecho legal de la oposición</b>, también advierte que las denuncias de supuestas anomalías afectan la credibilidad de la Junta de Escrutinio y la institucionalidad universitaria.Debido a que el recurso de nulidad aún no ha sido procesado ni resuelto por las instancias competentes, las supuestas irregularidades se mantienen bajo la condición de presuntas. Corresponderá al <b>Organismo Electoral Universitario (OEU) </b>analizar los argumentos de la nómina de Bustamante y determinar la validez legal del reclamo.