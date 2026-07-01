Elecciones en la Universidad de Panamá transcurren con normalidad para escoger al nuevo rector

El proceso electoral en la Universidad de Panamá (UP) para elegir al próximo rector que regirá esta casa de estudios hasta el 2030, transcurre este miércoles 1 de julio con total normalidad, según constató La Estrella de Panamá.

Los candidatos que se disputan la rectoría de la principal casa de estudios del país son Migdalia Bustamante, César García, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto Chong y Denis Gálvez.

Cada uno de los candidatos somete este miércoles sus programas electorales al escrutinio de los profesores, estudiantes y administrativos de la UP.

Las propuestas de los candidatos en tiempos de campaña variaron entre diversos temas como el reforzamiento lazos de la casa de estudios con la sociedad panameña y la transformación tecnológica de la universidad, entre otros tópicos.

El presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández, oficializó el pasado viernes la Junta Central de Escrutinio, la cual será la responsable de contabilizar los sufragios de este miércoles.

Este organismo estará formado por 11 miembros, entre ellos, cinco profesores, tres estudiantes y tres administrativos.