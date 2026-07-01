EN VIVO: Inglaterra vs. República Democrática de Congo

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25'
Se reanuda el partido
22'
Pausa de hidratación
21'
Con mucha intensidad se juega el Inglaterra-RDC
Nadie se quiere quedar. Ambos equipos quieren seguir avanzando y así lo demuestran en el campo de juego. Todos los jugadores se están dejando todo en el terreno con entradas fuertes. Está bastante físico el partido. Habrá que ver hasta donde lo permitirá el árbitro…
18'
Primer amonestado del partido
Bellingham se lleva la primera cartulina amarilla del cotejo.
16'
Inglaterra se ha volcado al ataque
El gol de RDC fue un balde de agua para los ingleses. Ahora los dirigidos por Thomas Tuchel se han dedicado a atacar e intentar conseguir el empate lo antes posible. La presión alta sobre los congoleños será clave, así como también los disparos de media distancia.
13'
El ganador de esta serie se enfrentará a México
Por el momento, si las cosas se mantienen de esta forma, RDC se enfrentaría a México este domingo en el Estadio Ciudad de México…
9'
¡Congo sorprende y ya se pone por delante en el marcador en Atlanta!
Increíble lo que está sucediendo en Atlanta…Inglaterra lo pierde ante RDC. Mal marcaje de los ingleses en el retroceso. Yoane Wissa atrastra la marca para que apareciera completamente solo por la izquierda Cipenga. Controla y define a placer, llega tarde Spence y ya lo ganan los congoleños.
7'
¡GOOOOOL DE CONGO!
1'
¡Empieza el partido!
¡Momento de conocer a los 11 titulares de ambos conjuntos!
11 titular de Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O'Relly; Anderson, Rice, Madueke, Bellinghma, Rashford y Kane.
11 titular de RDC: Mpasi-Nzau; Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Cipenga, Wissa y Mbuku.
¡Salen los equipos al campo y ya se escuchan los himnos nacionales!
¡Inglaterra y República Democrática de Congo se miden en Atlanta por un boleto a los octavos de final!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Inglaterra y República Democrática de Congo! Ambos conjuntos se enfrentarán en el Estadio de Atlanta por un boleto a la siguiente del Mundial 2026.
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