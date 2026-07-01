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Fútbol

EN VIVO: Inglaterra vs. República Democrática de Congo

Marcus Rashford de Inglaterra durante el partido ante Panamá.
Marcus Rashford de Inglaterra durante el partido ante Panamá. Sebastiao Moreira / EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 01/07/2026 10:34
Inglaterra se mida a República Democrática de Congo en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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11:25 AM
01/07/2026

25'

Se reanuda el partido

11:22 AM
01/07/2026

22'

Pausa de hidratación

11:22 AM
01/07/2026

21'

Con mucha intensidad se juega el Inglaterra-RDC

Nadie se quiere quedar. Ambos equipos quieren seguir avanzando y así lo demuestran en el campo de juego. Todos los jugadores se están dejando todo en el terreno con entradas fuertes. Está bastante físico el partido. Habrá que ver hasta donde lo permitirá el árbitro…

11:19 AM
01/07/2026

18'

Primer amonestado del partido

Bellingham se lleva la primera cartulina amarilla del cotejo.

11:18 AM
01/07/2026

16'

Inglaterra se ha volcado al ataque

El gol de RDC fue un balde de agua para los ingleses. Ahora los dirigidos por Thomas Tuchel se han dedicado a atacar e intentar conseguir el empate lo antes posible. La presión alta sobre los congoleños será clave, así como también los disparos de media distancia.

11:14 AM
01/07/2026

13'

El ganador de esta serie se enfrentará a México

Por el momento, si las cosas se mantienen de esta forma, RDC se enfrentaría a México este domingo en el Estadio Ciudad de México…

11:10 AM
01/07/2026

9'

¡Congo sorprende y ya se pone por delante en el marcador en Atlanta!

Increíble lo que está sucediendo en Atlanta…Inglaterra lo pierde ante RDC. Mal marcaje de los ingleses en el retroceso. Yoane Wissa atrastra la marca para que apareciera completamente solo por la izquierda Cipenga. Controla y define a placer, llega tarde Spence y ya lo ganan los congoleños.

11:07 AM
01/07/2026

7'

¡GOOOOOL DE CONGO!

11:00 AM
01/07/2026

1'

¡Empieza el partido!

10:58 AM
01/07/2026

¡Momento de conocer a los 11 titulares de ambos conjuntos!

11 titular de Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O'Relly; Anderson, Rice, Madueke, Bellinghma, Rashford y Kane.

 

11 titular de RDC: Mpasi-Nzau; Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Cipenga, Wissa y Mbuku.

10:54 AM
01/07/2026

¡Salen los equipos al campo y ya se escuchan los himnos nacionales!

10:54 AM
01/07/2026

¡Inglaterra y República Democrática de Congo se miden en Atlanta por un boleto a los octavos de final!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Inglaterra y República Democrática de Congo! Ambos conjuntos se enfrentarán en el Estadio de Atlanta por un boleto a la siguiente del Mundial 2026.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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