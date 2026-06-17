Los detalles ocultos del Mundial 2026

Para esta edición del torneo mundialista que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) introdujo un nuevo sistema de parches. Por su parte, las marcas deportivas parecen coincidir en el tonos rosados para los botines. Aquí te presentamos algunos datos poco conocidos sobre los cambios introducidos en las equipaciones de los futbolistas para esta fiesta del balompié.

1- El “Parche Debut”: Por primera vez en la historia los mundiales, la FIFA crea una insignia exclusiva para los futbolistas debutantes. No importa si su selección cuenta con participación anterior, es para diferenciar que es su primer partido en la Copa del Mundo. El distintivo se le coloca en la manga derecha de la camiseta y luego se retira, para pasar por un proceso de autenticación a cargo de la empresa Fanatics, según detalló Infobae.

Este parche, de acuerdo a medios como El Independiente, será procesado para incorporarlo a tarjetas coleccionables que incluirán el nombre del jugador, la fecha y el estadio en que se usó.

2. El Parche Dorado, solo para los campeones: No todos los parches son iguales. La mayoría de las 48 selecciones que están citadas a la justa del fútbol, usa la versión estándar del logo donde se aprecia la copa y el número 26 en fondo blanco o negro según el color de su camiseta. Por otro lado, los siete de los ocho países que ganaron un mundial (Argentina, Alemania, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Uruguay), llevan en cambio un acabado dorado que distingue sus palmarés a simple vista, según reportó Infobae.

La FIFA explicó en un comunicado que los uniformes buscan reconocer logros individuales y colectivos a lo largo del torneo

3-Parches especiales para hitos personales: El argentino, Lionel Messi porta una insignia que reconoce su sexta participación mundialista, reservada a futbolistas con cinco mundiales o más. Nombres como los de Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neurer, Guillermo Ochoa y Yuto Nagatomo, son los calificados para portar esta distinción en esta edición de la copa del mundo.

Además de este logro, Messi suma otro parche, el de “Leyenda”, otorgado al ganador del Balón de Oro que ganó tras recibir el título de Qatar 2022. También, el futbolista francés, Kylian Mbappé lleva un parche con la Bota de Oro que ganó en el último mundial. Al igual, Emiliano “Dibu” Martínez, porta su insignia de guante de oro por la edición jugada en medio oriente.

4- El Rosado y el Fucsia en las canchas: Desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, casi todos los jugadores, sin importar la selección o marca que vistan, calzan botines en tonos rosa intensos.

Más que estética y color, hay una razón técnica detrás de la elección. Un responsable del área de calzado de Nike explicó a The Athletic, que los estudios internos de la marca muestran que los tono brillantes generan confianza en los jugadores y que el color rosado, es el que más contraste genera sobre el césped en transmisiones de alta definición. Sin embargo, no todos se sumaron a esta corriente: Messi, usa una bota blanca con detalles celestes y dorados que evocan la andera de Argentina y el titulo de Qatar 2022.