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Senan crea escuela para formar especialistas en inteligencia

Nueva escuela fortalecerá capacidades de inteligencia estatal.
Nueva escuela fortalecerá capacidades de inteligencia estatal. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 17/06/2026 16:29
El Gobierno creó una Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia en el Senan para profesionalizar a los agentes que enfrentan amenazas a la seguridad nacional

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El Ministerio de Seguridad Pública creó la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), una iniciativa que busca fortalecer la formación especializada de los agentes encargados de tareas estratégicas relacionadas con la seguridad del Estado.

La medida quedó establecida mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial del 16 de junio de 2026, firmada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, y el viceministro Luis Felipe Icaza. La nueva escuela estará adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan y funcionará como un centro educativo interno orientado a la capacitación técnica y operativa del personal.

Según el documento oficial, el proyecto responde a la necesidad de profesionalizar al personal que desarrolla funciones críticas frente a amenazas emergentes, entre ellas el crimen organizado, el terrorismo híbrido, las operaciones de desinformación y otros desafíos que exigen capacidades especializadas de análisis e inteligencia.

Las autoridades señalaron que desde 2021 se desarrollaron mesas de trabajo con distintas direcciones para diseñar la estructura académica y operativa de la escuela, cuyo objetivo principal es estandarizar procesos, fortalecer competencias y mejorar la coordinación entre las unidades responsables de inteligencia y contrainteligencia.

La resolución establece que la escuela ofrecerá formación y especialización a los miembros de las Direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia del Senan. Además, tendrá la responsabilidad de desarrollar habilidades relacionadas con la búsqueda, procesamiento y análisis de información, así como el uso de nuevas tecnologías para la toma de decisiones estratégicas.

La estructura de la institución incluirá una jefatura, una sección administrativa, un consejo académico y una sección académica, además de otros componentes que resulten necesarios para garantizar su funcionamiento. También se definirán reglamentos internos de conducta y disciplina para los participantes.

No otorgará títulos universitarios

Uno de los aspectos destacados de la resolución es que la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia no se constituirá como una universidad ni como una entidad autónoma. Tampoco otorgará títulos académicos oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación o la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Las certificaciones que emita tendrán carácter institucional y estarán orientadas exclusivamente al fortalecimiento profesional del personal vinculado a las áreas de inteligencia y contrainteligencia del Senan.

Sin aumento automático del presupuesto

El documento también precisa que la creación de la escuela no implicará un incremento automático de la estructura presupuestaria del Estado. Los recursos económicos necesarios deberán ser asignados dentro de las partidas existentes, salvo autorización expresa para realizar ajustes presupuestarios.

La resolución ordena además actualizar los manuales de organización y funciones de las direcciones involucradas para incorporar las nuevas responsabilidades derivadas de la puesta en marcha del centro de formación.

Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un sistema de capacitación especializado para el personal encargado de producir información estratégica y apoyar la formulación de políticas de seguridad pública, en un contexto marcado por amenazas cada vez más complejas y transnacionales.

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