‘Son lugares sagrados’: Campesinos de Río Indio demandan el Decreto 26 ante la Corte

Habitantes de la cuenca de Río Indio y la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses marcharon este lunes 3 de agosto desde la Plaza 5 de Mayo hacia la Corte Suprema de Justicia para interponer una acción de nulidad contra el Decreto Ejecutivo N.º 26.

La medida busca evitar la clausura de cementerios locales y las exhumaciones previstas en el perímetro del proyecto hídrico que desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La acción legal surgió tras una ceremonia religiosa el 26 de junio, oficiada por el obispo de la diócesis de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavía, en memoria de los difuntos cuyos restos serán exhumados según la norma gubernamental N°26 dictada para suspender los entierros desde el 31 de julio en camposantos como Limón de Chagres.

A las reclamaciones de los residentes se sumaron la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá para alertar sobre el uso de la Justicia Comunitaria de Paz como mecanismo de presión dentro del conflicto territorial.

En las declaraciones registradas durante la movilización previa informada por Güásimo Multimedia y la manifestación cubierta por La Estrella de Panamá este lunes 3, manifestantes expresaron su rechazo a los trabajos de inspección: “No es posible que de la noche a la mañana te borren de aquí nuestra historia, nuestra vida y nuestro futuro”.

Durante el recorrido los manifestantes exigieron la suspensión total de las labores en la zona y sostuvieron la necesidad de proteger las tumbas existentes frente a las órdenes de desalojo: “Allá han vivido nuestros bisabuelos, tatarabuelos, mis papás y mis hermanos; son lugares sagrados y ancestrales”