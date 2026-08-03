‘Son lugares sagrados’: Campesinos de Río Indio demandan el Decreto 26 ante la Corte

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Habitantes de la cuenca de Río Indio y la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses marcharon este lunes 3 de agosto desde la Plaza 5 de Mayo hacia la Corte Suprema de Justicia para interponer una acción de nulidad contra el Decreto Ejecutivo N.º 26.
La medida busca evitar la clausura de cementerios locales y las exhumaciones previstas en el perímetro del proyecto hídrico que desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La acción legal surgió tras una ceremonia religiosa el 26 de junio, oficiada por el obispo de la diócesis de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavía, en memoria de los difuntos cuyos restos serán exhumados según la norma gubernamental N°26 dictada para suspender los entierros desde el 31 de julio en camposantos como Limón de Chagres.
A las reclamaciones de los residentes se sumaron la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá para alertar sobre el uso de la Justicia Comunitaria de Paz como mecanismo de presión dentro del conflicto territorial.
En las declaraciones registradas durante la movilización previa informada por Güásimo Multimedia y la manifestación cubierta por La Estrella de Panamá este lunes 3, manifestantes expresaron su rechazo a los trabajos de inspección: “No es posible que de la noche a la mañana te borren de aquí nuestra historia, nuestra vida y nuestro futuro”.
Durante el recorrido los manifestantes exigieron la suspensión total de las labores en la zona y sostuvieron la necesidad de proteger las tumbas existentes frente a las órdenes de desalojo: “Allá han vivido nuestros bisabuelos, tatarabuelos, mis papás y mis hermanos; son lugares sagrados y ancestrales”
En la cuenca de Río Indio se planean desplazar unas 2,500 personas (500 a 2,000 familias) para construir un embalse cuyo objetivo según la ACP “es garantizar la seguridad hídrica de Panamá y asegurar el suministro de agua potable para más de la mitad de la población del país (más de 2 millones de personas), a la vez que se sostiene la operación continua y competitiva del Canal.”
El choque entre las comunidades de Río Indio y La ACP radica en la oposición campesina a la inundación de terrenos agrícolas e históricas áreas pobladas para dar paso a la construcción de un reservorio de agua dulce.
A su vez, frente al temor de desplazamientos forzados e incertidumbre sobre las indemnizaciones por parte de los campesinos, el Canal de Panamá defiende la obra como la principal solución técnica para asegurar el suministro del sistema de esclusas y del consumo humano ante sequías prolongadas.
La institución canalera señala la ejecución previa de estudios socioambientales y promueve esquemas de compensación social, mientras los pobladores exigen garantías sobre la tenencia de sus fincas.
Sin embargo, los habitantes de Río Indio siguen a la espera de que sus peticiones sean escuchadas por las autoridades y se evalúen otras opciones para evitar su desplazamiento.
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