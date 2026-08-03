Las noticias que marcaron Panamá este lunes 3 de agosto: DGI, seguridad y otros temas clave

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 3 de agosto por anuncios del Gobierno, temas de seguridad, economía, justicia y reconocimientos internacionales que generaron atención durante la jornada.<b>-El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman,</b> informó sobre nuevas acciones judiciales, controles internos y una transformación tecnológica en la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de detectar esquemas de defraudación fiscal dentro del sistema e-Tax.<b>-Panamá inició este lunes el ejercicio multinacional Panamax 2026,</b> considerado uno de los principales entrenamientos de seguridad de la región. La operación contará con la participación de 18 países aliados y se extenderá hasta el próximo 13 de agosto.<b>-El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se refirió a las versiones sobre un posible desplazamiento de integrantes de grupos criminales colombianos hacia Panamá </b>y descartó especulaciones sobre una llegada masiva de miembros de estructuras como el Clan del Golfo tras cambios políticos en Colombia.<b>-Panamá recibió un reconocimiento internacional luego de ser incluido por la revista Forbes en su lista de los mejores países para jubilarse en 2026.</b> La publicación tomó en cuenta factores como el costo de vida, los servicios de salud y las condiciones generales para los adultos mayores.<b>-Familiares y abogados de Marie Claire González Atencio informaron que la joven había iniciado un proceso penal y mantenía acciones legales relacionadas con la defensa de sus derechos laborales y personales.</b> Su esposo y representantes legales solicitaron al Ministerio Público profundizar las investigaciones del caso.