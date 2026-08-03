Las noticias que marcaron Panamá este lunes 3 de agosto: DGI, seguridad y otros temas clave

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 3 de agosto por anuncios del Gobierno, temas de seguridad, economía, justicia y reconocimientos internacionales que generaron atención durante la jornada.

-El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, informó sobre nuevas acciones judiciales, controles internos y una transformación tecnológica en la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de detectar esquemas de defraudación fiscal dentro del sistema e-Tax.

-Panamá inició este lunes el ejercicio multinacional Panamax 2026, considerado uno de los principales entrenamientos de seguridad de la región. La operación contará con la participación de 18 países aliados y se extenderá hasta el próximo 13 de agosto.

-El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se refirió a las versiones sobre un posible desplazamiento de integrantes de grupos criminales colombianos hacia Panamá y descartó especulaciones sobre una llegada masiva de miembros de estructuras como el Clan del Golfo tras cambios políticos en Colombia.

-Panamá recibió un reconocimiento internacional luego de ser incluido por la revista Forbes en su lista de los mejores países para jubilarse en 2026. La publicación tomó en cuenta factores como el costo de vida, los servicios de salud y las condiciones generales para los adultos mayores.

-Familiares y abogados de Marie Claire González Atencio informaron que la joven había iniciado un proceso penal y mantenía acciones legales relacionadas con la defensa de sus derechos laborales y personales. Su esposo y representantes legales solicitaron al Ministerio Público profundizar las investigaciones del caso.