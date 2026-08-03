Andrés González conquista la medalla 12 para Panamá en la lucha de Santo Domingo 2026

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
El luchador panameño Andrés González conquistó este domingo 2 de agosto, la medalla 12 para la delegación nacional al ganar la presea de bronce en la categoría de 60 kilogramos de lucha grecorromana durante la jornada final de esta disciplina en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras superar nueve a cero al puertorriqueño, Edrick Martínez, en el combate por el tercer puesto del podio.
González combina el deporte de alto rendimiento con su labor institucional en los estamentos de seguridad del Estado, donde ejerce funciones como cabo primero de la Policía Nacional y forma parte del programa de atletas institucionales que representan al país en el ciclo olímpico.
En la ruta de la competencia en suelo dominicano, el gladiador panameño inició su participación en la ronda de cuartos de final con un triunfo de 8 a 0 ante el salvadoreño Juan Rodríguez. En la fase semifinal cayó cero a nueve ante el dominicano Yerony Liria, resultado que lo envió a la repesca, donde aseguró la medalla de bronce frente al competidor boricua.
De manera independiente a la actuación en la disciplina de lucha, la representación panameña registró la obtención de su undécima presea en el medallero general mediante la participación de Roberto González en el ciclismo de ruta. El pedalista logró la presea de bronce en la prueba de fondo masculina sobre un trazado de 169.5 kilómetros, al registrar un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 0 segundos.
Con el resultado obtenido en el tapiz, la delegación de Panamá suma 12 medallas en la cita regional. Entre las preseas obtenidas por la delegación en jornadas anteriores destacan la medalla de oro conquistada por Némesis Candelo en judo y los metales de oro y plata logrados por Ashley Castillo en ajedrez.
A la lista de galardones se añaden las 3 medallas de plata de Emily Santos en natación y de Agustín Cedeño en surf. Por su parte, Ian Romero obtuvo el bronce en la categoría de 68 kilogramos de taekwondo, mientras que Yorlenis Morán aportó la décima presea del medallero panameño.
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...
Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...