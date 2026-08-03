Andrés González conquista la medalla 12 para Panamá en la lucha de Santo Domingo 2026

El luchador panameño Andrés González conquistó este domingo 2 de agosto, la medalla 12 para la delegación nacional al ganar la presea de bronce en la categoría de 60 kilogramos de lucha grecorromana durante la jornada final de esta disciplina en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras superar nueve a cero al puertorriqueño, Edrick Martínez, en el combate por el tercer puesto del podio.

González combina el deporte de alto rendimiento con su labor institucional en los estamentos de seguridad del Estado, donde ejerce funciones como cabo primero de la Policía Nacional y forma parte del programa de atletas institucionales que representan al país en el ciclo olímpico.

En la ruta de la competencia en suelo dominicano, el gladiador panameño inició su participación en la ronda de cuartos de final con un triunfo de 8 a 0 ante el salvadoreño Juan Rodríguez. En la fase semifinal cayó cero a nueve ante el dominicano Yerony Liria, resultado que lo envió a la repesca, donde aseguró la medalla de bronce frente al competidor boricua.