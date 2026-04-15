Juegos Suramericanos: Lucha le da otra presea a Panamá

Panamá sigue logrando cosas importantes en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. La delegación panameña sumó otra presea, esta vez de bronce, en la lucha en estilo grecorromana.

Gerald Flores fue el encargado de subirse al podio y obtener la medalla de bronce en esta disciplina en la categoría de los 65kg. Venció en cuartos de final al argentino, Facundo Barreto con un marcador de 8-0. Luego en las semifinales, por mala fortuna, cayó 7-10 ante Lavozier Wadik de Brasil.

A pesar de ello, peleó por la medalla de bronce ante Jhamil Luizaga de Bolivia. Flores venció en este combate 8-0 para coronarse con la medalla de bronce.

En esta categoría también participaron los panameños Erick Baule (80kg), José Salazar (55kg) y Dyron Belmo (48kg). Todos cayeron en la fase de grupos.

Con este resultado, Panamá se posiciona en el sexto lugar del medallero con un total de siete medallas (dos de oro, una de plata y cuatro de bronce). Venezuela lidera el mismo con 16 preseas (seis de oro) y le sigue Brasil con la misma cantidad.