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Juegos Suramericanos: Panamá consigue su primera presea en judo

La judoca, Danna de León.
La judoca, Danna de León. COP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 13/04/2026 14:29
Danna de León le dio la primera presea de bronce a Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá empieza acumular medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. El Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino fue el escenario de este histórico triunfo de Danna de León.

La judoca consiguió la primera medalla para la delegación panameña en la categoría de los -44kg. La atleta, a pesar de caer en los cuartos de final contra la argentina Brisa Mercado, se repuso en la ronda de repechaje y venció a la chilena Dominique Barra. Luego en el combate por la medalla de bronce, de León venció a la ecuatoriana Daniela Rodríguez y llevarse la primera presea para Panamá en estos Juegos Suramericanos de la Juventud.

Por otra parte, el juduca Ian González también vio acción en la categoría de los -55kg. Cayó en el duelo por la medalla de bronce ante Mohammad Hauache de Brasil y acabó en el quinto puesto.

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