Las 5 noticias que debes leer hoy | 15 de abril

Gasolina supera los $4.60 por galón en Panamá

El precio del combustible vuelve a subir en Panamá y la gasolina supera los $4.60 por galón desde este viernes 17 de abril, reflejando la presión internacional en los costos energéticos y generando impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y sectores productivos.

Huelga de PedidosYa afecta entregas y restaurantes

Motorizados de PedidosYa iniciaron un paro indefinido en varias provincias del país, denunciando reducción de tarifas y cambios en el sistema de pago. La medida ya afecta a restaurantes y usuarios, con retrasos y suspensión parcial del servicio.

Mulino descarta importar arroz pese a presión del sector

El presidente José Raúl Mulino rechazó la propuesta de importar arroz, pese a solicitudes de productores y molineros. La decisión busca priorizar la producción nacional en medio de preocupaciones por abastecimiento y precios.

No pagar pensión en Panamá puede llevar a la cárcel

El incumplimiento de la pensión alimenticia en Panamá puede derivar en sanciones severas, incluyendo arresto, restricciones legales y hasta penas de prisión, según lo establece la legislación vigente.

Prohíben comercio ambulante informal en Amador

Las autoridades reiteraron la prohibición del comercio ambulante informal en la Calzada de Amador (Causeway), advirtiendo además sobre cobros engañosos a vendedores y prácticas ilegales que afectan a negocios formales.