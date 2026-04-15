Las 5 noticias que debes leer hoy | 15 de abril

<b>Gasolina supera los $4.60 por galón en Panamá</b>El precio del combustible vuelve a subir en Panamá y la gasolina supera los $4.60 por galón desde este viernes 17 de abril, reflejando la presión internacional en los costos energéticos y generando impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y sectores productivos.<b>Huelga de PedidosYa afecta entregas y restaurantes</b>Motorizados de PedidosYa iniciaron un paro indefinido en varias provincias del país, denunciando reducción de tarifas y cambios en el sistema de pago. La medida ya afecta a restaurantes y usuarios, con retrasos y suspensión parcial del servicio.<b>Mulino descarta importar arroz pese a presión del sector</b>El presidente José Raúl Mulino rechazó la propuesta de importar arroz, pese a solicitudes de productores y molineros. La decisión busca priorizar la producción nacional en medio de preocupaciones por abastecimiento y precios.<b>No pagar pensión en Panamá puede llevar a la cárcel</b>El incumplimiento de la pensión alimenticia en Panamá puede derivar en sanciones severas, incluyendo arresto, restricciones legales y hasta penas de prisión, según lo establece la legislación vigente.<b>Prohíben comercio ambulante informal en Amador</b>Las autoridades reiteraron la prohibición del comercio ambulante informal en la Calzada de Amador (Causeway), advirtiendo además sobre cobros engañosos a vendedores y prácticas ilegales que afectan a negocios formales.