Mulino descarta importar arroz pese a pedido de Analmo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, intervino en el debate sobre el posible desabastecimiento de arroz y marcó una posición clara: no habrá importaciones mientras el país mantenga inventario disponible. “Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores”, expresó el mandatario en su cuenta de X. La declaración surge en medio de la controversia generada tras la recomendación de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo), que planteó inicialmente la importación de 2.9 millones de quintales de arroz en cáscara, cifra que luego ajustó a 1.5 millones de quintales.

Inventario y propuesta en disputa

Analmo sustentó su planteamiento en un análisis de inventarios que reporta 4.8 millones de quintales disponibles en molinos y comercios. Según el gremio, este volumen cubriría la demanda hasta octubre bajo condiciones normales, aunque advirtió que factores como el crecimiento poblacional podrían adelantar el agotamiento de las reservas. La presidenta del gremio, Ivanna Quintero, defendió la necesidad de una decisión anticipada para evitar riesgos en el abastecimiento. “Hemos sopesado que... debe prevalecer la garantía de la seguridad alimentaria del país”, señaló.

Productores rechazan importación

La postura del Ejecutivo coincide con la de los productores nacionales, quienes rechazan la importación en este momento y aseguran que el país está abastecido. La Federación de Asociaciones de arroz y otros granos de Panamá (Fapagrap) aseguró que el país cuenta con suficiente arroz para abastecer la demanda. Según el gremio, el inventario nacional alcanzó 4.8 millones de quintales al 20 de mayo de 2026, lo que representa un aumento de 1.3 millones frente a los 3.5 millones registrados en la misma fecha de 2025. La Fapagrap atribuye este incremento al ingreso previo de arroz al país, que suma aproximadamente 1.3 millones de quintales a través de molinos, el Instituto de Mercadeo Agropecuario y otras vías. “En consecuencia, el país cuenta con el arroz necesario para su abastecimiento. El producto ya se encuentra dentro del sistema”, indicó el gremio en un comunicado. Además, hizo un llamado a evitar la desinformación en torno a la seguridad alimentaria. “El arroz está en el país. No va a faltar”, acotó el comunicado de la Fapagrap.

Costos en aumento y presión al sector

Aunque descartan una escasez inmediata del grano de mayor consumo en el país, los productores reconocen presiones crecientes en la estructura de costos, especialmente por el aumento del combustible. “El último análisis... refleja un incremento de al menos un 20% en los costos, específicamente en combustible”, explicó previamente Arnulfo Morales, representante de la Federación. Advirtieron que este impacto se reflejará en la próxima cosecha, lo que podría incidir en la sostenibilidad del sector si no se adoptan medidas de apoyo.

Decisión en manos del Ejecutivo