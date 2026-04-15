Mulino descarta importar arroz pese a pedido de Analmo

<b>La postura del Ejecutivo coincide con la de los productores nacionales</b>, quienes rechazan la importación en este momento y aseguran que el país está abastecido.La <b>Federación de Asociaciones de arroz y otros granos de Panamá (Fapagrap)</b> aseguró que el país cuenta con suficiente arroz para abastecer la demanda.Según el gremio, <b>el inventario nacional alcanzó 4.8 millones de quintales al 20 de mayo de 2026,</b> lo que representa un aumento de <b>1.3 millones</b> frente a los <b>3.5 millones</b> registrados en la misma fecha de 2025.La <b>Fapagrap </b>atribuye este incremento al ingreso previo de arroz al país, que suma aproximadamente<b> 1.3 millones de quintales</b> a través de molinos, el <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario </a></b>y otras vías.<i>'En consecuencia, el país cuenta con el arroz necesario para su abastecimiento. El producto ya se encuentra dentro del sistema'</i>, indicó el gremio en un comunicado.Además, hizo un llamado a evitar la desinformación en torno a la seguridad alimentaria. <i>'El arroz está en el país. No va a faltar'</i>, acotó el comunicado de la Fapagrap.