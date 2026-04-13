Arroceros descartan desabastecimiento tras un inventario de 4.8 millones

La Federación de Asociaciones de Arroz y Otros Granos de Panamá aseguró que el país cuenta con suficiente arroz para cubrir la demanda nacional, en medio de inquietudes recientes sobre un posible desabastecimiento.

A través de un comunicado, el gremio informó que, al 20 de mayo de 2026, el inventario nacional de arroz alcanza los 4.8 millones, lo que representa un incremento de 1.3 millones en comparación con los 3.5 millones registrados en la misma fecha de 2025.

Según detalló Fapagrap, este aumento coincide con el volumen de arroz que ingresó al país durante 2025 fuera de la cadena formal, estimado también en aproximadamente 1.3 millones.

De ese total, 550 mil ingresaron a través de cuatro molinos, otros 550 mil por medio del Instituto de Mercadeo Agropecuario, 111 mil correspondientes a por cuatro molinos en enero, y 64 mil de arroz pilado que pagó arancel.

El gremio explicó que este volumen actualmente forma parte de la disponibilidad nacional, lo que garantiza el abastecimiento del producto en el mercado.

“En consecuencia, el país cuenta con el arroz necesario para su abastecimiento. El producto ya se encuentra dentro del sistema y disponible para el consumo”, indicó la organización.

Asimismo, Fapagrap hizo un llamado a la población a informarse a través de datos verificables y a evitar la desinformación, destacando que la seguridad alimentaria es un tema que debe manejarse con responsabilidad.

“El arroz está en el país. No va a faltar”, concluyó el comunicado.