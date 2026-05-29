Trump anuncia preacuerdo con Irán mientras crece la tensión militar en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su gobierno alcanzó un preacuerdo con Irán y anunció que tomará una decisión definitiva sobre su aceptación en las próximas horas, en un momento de creciente incertidumbre en Oriente Medio. La declaración se produce apenas un día después de que altos funcionarios de la Casa Blanca adelantaran la existencia de un entendimiento preliminar entre Washington y Teherán. Sin embargo, las autoridades iraníes negaron posteriormente que se hubiera pactado un texto formal, alimentando las dudas sobre el verdadero estado de las negociaciones. A través de sus redes sociales, Trump aseguró que, como parte del posible acuerdo, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene sobre puertos iraníes y participaría en la recuperación del uranio altamente enriquecido que permanece enterrado bajo los restos de instalaciones nucleares iraníes destruidas. Según el mandatario, ese material sería recuperado en coordinación con Irán y con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para posteriormente ser destruido. “También se han acordado otros términos de menor importancia”, señaló Trump, quien destacó que el entendimiento no contempla transferencias de dinero entre ambos países.

Negociaciones bajo incertidumbre

Las conversaciones entre Washington y Teherán se desarrollan en medio de años de tensiones por el programa nuclear iraní, uno de los temas más sensibles de la política internacional. Aunque la Casa Blanca sostiene que existe un avance concreto, desde Irán persisten las señales contradictorias. Teherán insiste en que todavía no se ha formalizado ningún documento que pueda considerarse un acuerdo definitivo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, adoptó una posición más cautelosa al afirmar que se mantiene optimista respecto al diálogo, aunque reconoció que todavía no está claro cuándo, o incluso si, se firmará el memorando de entendimiento anunciado por Washington. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas iraníes realizaron disparos de advertencia contra embarcaciones consideradas infractoras en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. La situación ha incrementado la preocupación internacional por el impacto que una escalada militar podría tener sobre el comercio global y los mercados energéticos.

Israel amplía operaciones en Líbano

Paralelamente, el conflicto regional continúa agravándose. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este viernes que tropas israelíes cruzaron el río Litani durante su ofensiva en el sur del Líbano, una zona que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en las últimas semanas. Las fuerzas israelíes buscan ampliar el territorio bajo su control mientras continúan las operaciones militares pese a la existencia de un alto el fuego. La situación humanitaria también genera preocupación. Según datos de UNICEF, durante la última semana, un promedio de 11 niños han muerto o resultado heridos cada día en Líbano como consecuencia de la intensificación de los ataques. Desde el inicio de las hostilidades, el pasado 2 de marzo, más de 3.300 personas han fallecido y más de 10.000 han resultado heridas en territorio libanés. Además, el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para varias zonas del sur del país antes de lanzar nuevos bombardeos.

Una región en vilo