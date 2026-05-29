Trump anuncia preacuerdo con Irán mientras crece la tensión militar en Oriente Medio

Paralelamente, el conflicto regional continúa agravándose.<b>El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu</b>, confirmó este viernes que tropas israelíes cruzaron el <b>río Litani </b>durante su ofensiva en el <b>sur del Líbano</b>, una zona que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en las últimas semanas.Las fuerzas israelíes buscan ampliar el territorio bajo su control mientras continúan las operaciones militares pese a la existencia de un alto el fuego.La situación humanitaria también genera preocupación. Según datos de <b>UNICEF</b>, <b>durante la última semana, un promedio de 11 niños han muerto o resultado heridos cada día en Líbano </b>como consecuencia de la intensificación de los ataques.Desde el inicio de las hostilidades, el pasado 2 de marzo, <b>más de 3.300 personas han fallecido y más de 10.000 han resultado heridas en territorio libanés</b>.Además, el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para varias zonas del sur del país antes de lanzar nuevos bombardeos.