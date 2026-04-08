  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Repuja por importación de arroz: Analmo pide 1.5 millones, pero productores descartan escasez

La Analmo propone importar, mientras el agro defiende la producción nacional y sostiene abastecimiento hasta octubre.
La Analmo propone importar, mientras el agro defiende la producción nacional y sostiene abastecimiento hasta octubre. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 08/04/2026 13:02
Analmo sostiene la necesidad de importar 1.5 millones de quintales en cáscara, mientras productores aseguran que la cosecha de julio cubrirá la demanda hasta octubre

La advertencia sobre un posible desabastecimiento de arroz en Panamá abre un nuevo frente de tensión entre molineros y productores, en un contexto de aumento de costos de producción y volatilidad internacional.

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) recomendó la importación de 1.5 millones de quintales de arroz en cáscara, equivalente a dos meses de consumo nacional, como medida para garantizar la seguridad alimentaria y evitar interrupciones en el suministro.

No obstante, el Comité de la Cadena Agroalimentaria del Arroz, reunido el 7 de abril, rechazó la propuesta de los industriales con una votación de 10 en contra, dos a favor y un miembro ausente.

Durante la sustentación, Alexis Pineda, asesor técnico de Analmo y exviceministro de Desarrollo Agropecuario en la gestión de Laurentino Cortizo, planteó inicialmente la importación de 2.9 millones de quintales. La cifra luego se ajustó a 1.5 millones, pero finalmente fue rechazada por el comité.

En la reunión, realizada en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la presidenta del gremio, Ivanna Quintero, explicó que el inventario disponible —4,896,910 quintales en molinos y comercios— cubriría la demanda hasta octubre, bajo condiciones normales, aunque sujeto a varios supuestos.

“El análisis de rendimiento de inventario... indica que el arroz puede rendir hasta el mes de octubre en condiciones normales; asumiendo que las proyecciones de siembra y cosecha se cumplen... y que el consumo se mantiene igual”, señaló.

Analmo sostiene que el crecimiento de la población podría adelantar el agotamiento de las reservas, por lo que instó a tomar decisiones oportunas para garantizar el abastecimiento.

“Hemos sopesado que... debe prevalecer la garantía de la seguridad alimentaria del país”, concluyó Quintero en el comunicado de prensa enviado este miércoles 8 de abril.

Productores rechazan riesgo de escasez

En contraste, los productores de arroz aseguran que el abastecimiento está garantizado y cuestionan la necesidad de importaciones en este momento.

Arnulfo Morales, representante de la federación de asociaciones productoras, afirmó:

“Históricamente el país siempre ha estado abastecido del cereal... y Dios primero nunca va a dejar de estar en esa condición”.

El gremio reconoce presiones en el sector, pero estas están ligadas principalmente al incremento de costos, especialmente del combustible.

“El último análisis... refleja un incremento de al menos un 20% en los costos, específicamente en combustible”, indicó.

Debate: importaciones vs. producción nacional

Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de importación impulsada por los molineros, quienes piden basar las decisiones en datos actualizados del inventario.

“Nuestra posición está basada en las cifras del inventario nacional... verifiquemos constantemente y miremos la dinámica para que el abastecimiento no esté en riesgo”, sostuvo Morales.

El sector productor también advirtió que el impacto real de los aumentos de costos se reflejará en la próxima cosecha, que inicia en julio, lo que podría cambiar el escenario actual.

Presión internacional y decisiones pendientes

Ambos sectores coinciden en que la situación está influenciada por factores globales, como el aumento en los precios del combustible y otros insumos.

“Esta no es una situación individual... es una tendencia internacional que tenemos que manejar entre todos”, advirtió el representante de los productores.

Mientras tanto, el sector espera definiciones del Gobierno Nacional sobre subsidios y apoyo a insumos, así como la decisión final sobre el contingente de importación, que será evaluada por el Consejo de Gabinete.

VIDEOS
Lo Nuevo