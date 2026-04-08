Repuja por importación de arroz: Analmo pide 1.5 millones, pero productores descartan escasez

La advertencia sobre un posible desabastecimiento de arroz en Panamá abre un nuevo frente de tensión entre molineros y productores, en un contexto de aumento de costos de producción y volatilidad internacional.

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) recomendó la importación de 1.5 millones de quintales de arroz en cáscara, equivalente a dos meses de consumo nacional, como medida para garantizar la seguridad alimentaria y evitar interrupciones en el suministro.

No obstante, el Comité de la Cadena Agroalimentaria del Arroz, reunido el 7 de abril, rechazó la propuesta de los industriales con una votación de 10 en contra, dos a favor y un miembro ausente.

Durante la sustentación, Alexis Pineda, asesor técnico de Analmo y exviceministro de Desarrollo Agropecuario en la gestión de Laurentino Cortizo, planteó inicialmente la importación de 2.9 millones de quintales. La cifra luego se ajustó a 1.5 millones, pero finalmente fue rechazada por el comité.

En la reunión, realizada en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la presidenta del gremio, Ivanna Quintero, explicó que el inventario disponible —4,896,910 quintales en molinos y comercios— cubriría la demanda hasta octubre, bajo condiciones normales, aunque sujeto a varios supuestos.

“El análisis de rendimiento de inventario... indica que el arroz puede rendir hasta el mes de octubre en condiciones normales; asumiendo que las proyecciones de siembra y cosecha se cumplen... y que el consumo se mantiene igual”, señaló.

Analmo sostiene que el crecimiento de la población podría adelantar el agotamiento de las reservas, por lo que instó a tomar decisiones oportunas para garantizar el abastecimiento.

“Hemos sopesado que... debe prevalecer la garantía de la seguridad alimentaria del país”, concluyó Quintero en el comunicado de prensa enviado este miércoles 8 de abril.