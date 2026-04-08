Repuja por importación de arroz: Analmo pide 1.5 millones, pero productores descartan escasez

Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de importación impulsada por los molineros, quienes piden basar las decisiones en datos actualizados del inventario.<i>'Nuestra posición está basada en las cifras del inventario nacional... verifiquemos constantemente y miremos la dinámica para que el abastecimiento no esté en riesgo'</i>, sostuvo Morales.<b>El sector productor también advirtió que el impacto real de los aumentos de costos se reflejará en la próxima cosecha, que inicia en julio</b>, lo que podría cambiar el escenario actual.