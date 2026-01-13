En Panamá, comienzan el primer inventario físico de arroz de 2026

Con el objetivo de conocer el nivel real de abastecimiento y anticipar decisiones clave para el mercado nacional, se inició en todo el país el primer inventario físico de arroz correspondiente al año 2026, una herramienta fundamental para garantizar la disponibilidad de este grano básico en la dieta de los panameños.

Esta labor se desarrolla en molinos, distribuidoras y diversos establecimientos de comercio al por menor, de acuerdo con información suministrada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), con el propósito de recopilar datos que permitan determinar la existencia y el nivel de abastecimiento del arroz a nivel nacional, especialmente al inicio del año, cuando se definen estrategias de planificación y suministro.

Los datos obtenidos mediante estos inventarios, según explicó la Acodeco, sirven como parámetros para la toma de decisiones, principalmente para establecer si es necesario recurrir a la importación del grano en caso de detectarse un posible desabastecimiento, así como para definir la cantidad requerida para suplir la demanda del mercado nacional.

Durante la ejecución de los inventarios, la principal variable que se investiga es la existencia total de arroz en el país, tanto en cáscara como pilado, dentro de un período determinado, con el fin de asegurar un abastecimiento adecuado y oportuno del mercado local.

La Acodeco destacó que en el último inventario de arroz, realizado del 26 al 30 de mayo de 2025, se registró una disponibilidad total de 2,806,361.94 quintales en todo el territorio nacional, cifra que sirve como referencia para el análisis del comportamiento del mercado en el presente año.