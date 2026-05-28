Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 28 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 28 de mayo predominarán condiciones atmosféricas estables sobre gran parte del territorio nacional, aunque se mantendrán lluvias aisladas en distintos sectores del Pacífico y Caribe panameño.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por la Dirección de Meteorología, durante la madrugada y la mañana se registrarán lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en áreas marítimas del Pacífico occidente y centro, desplazándose posteriormente hacia el Golfo de Panamá y la costa oriental del país.

En el resto de la vertiente del Pacífico prevalecerá un ambiente mayormente seco, con poca nubosidad y condiciones favorables para el aumento de las temperaturas durante el día.

Para horas de la tarde, los principales núcleos de lluvias y tormentas se concentrarán en sectores fronterizos con Colombia, el sur de Veraguas, la Península de Azuero, Coclé, Panamá Metro y Chiriquí. En otras regiones las precipitaciones serán más aisladas.

En la vertiente del Caribe se espera un ambiente parcialmente nublado durante gran parte de la mañana, aunque en el oriente del país podrían registrarse aguaceros aislados. A partir del mediodía aumentará la probabilidad de lluvias con actividad eléctrica en diferentes puntos de esta región.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 17 °C en zonas montañosas, mientras que en el resto del país se mantendrán entre 18 °C y 22 °C. Las máximas alcanzarán entre 26 °C y 35 °C, especialmente en áreas urbanas y de menor altitud.

Asimismo, las autoridades advirtieron sobre niveles elevados de radiación ultravioleta en todo el país, con índices entre 7 y 12, clasificados entre alto y extremo.

El IMHPA recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).