La industria de alimentos y bebidas representa el 54% de la actividad industrial panameña, según el SIP

Según cifras del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), la industria de alimentos y bebidas representa el 54% de la actividad industrial panameña, consolidándose firmemente como uno de los sectores más relevantes para el abastecimiento, la generación de empleo, la inversión y el fortalecimiento de las cadenas de valor del país.

Este dato clave marcó el inicio del Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas 2026, un espacio realizado este martes por el SIP que reunió a autoridades, representantes del sector privado, organismos internacionales, especialistas y académicos. El encuentro tuvo como objetivo analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente esta industria en Panamá y Centroamérica.

Debate estratégico en un entorno complejo

El foro abrió una conversación técnica y estratégica sobre competitividad, sostenibilidad, innovación y productividad industrial. Este análisis se desarrolló en un contexto global que actualmente está marcado por tensiones geopolíticas, transformaciones regulatorias, presión sobre los costos, cambios en los hábitos de consumo y la aceleración tecnológica.

Durante las palabras de apertura, el presidente del SIP, Rosmer Jurado, destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo que permitan anticipar escenarios y construir respuestas frente a los cambios que impactan al sector.

“La industria de alimentos y bebidas tiene hoy un papel estratégico para Panamá. Las decisiones regulatorias, tecnológicas y comerciales que se tomen impactarán directamente la competitividad, el abastecimiento y la capacidad de crecimiento del país”, expresó Jurado.

Articulación y perspectiva global

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, resaltó la relevancia de la industria de alimentos y bebidas para el desarrollo económico nacional. De igual forma, el ministro enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo la competitividad, la innovación y la articulación entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento productivo del país.

La agenda académica inició con la conferencia de apertura “Análisis del contexto geopolítico global y su impacto en la cadena de valor”, a cargo de Víctor Umaña, profesor visitante de INCAE Business School. Durante su intervención, Umaña analizó cómo las tensiones internacionales, las transformaciones económicas y los cambios en el comercio global están redefiniendo las cadenas de suministro, la competitividad y los escenarios para América Latina y Panamá.