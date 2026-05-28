Lili Pink enfrenta riesgo de cierres en Colombia tras 87 solicitudes para terminar contratos

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que ya recibió 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar los contratos de arrendamiento de las tiendas Lili Pink en Colombia, situación que pondría en riesgo la continuidad de decenas de establecimientos y cientos de empleos.

De acuerdo con información divulgada por el medio El tiempo, la entidad explicó que estas solicitudes fueron notificadas por el representante legal designado por la SAE, en medio del proceso de extinción de dominio que enfrenta la cadena comercial tras una investigación por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La entidad advirtió que el cierre de estos locales implicaría la suspensión de operaciones de múltiples tiendas y afectaría directamente a trabajadores vinculados a la empresa, especialmente mujeres y madres cabeza de hogar. Según estimaciones, alrededor de 260 empleos podrían verse comprometidos.

Según detalló el medio, la SAE confirmó que se han presentado 23 requerimientos adicionales relacionados con solicitudes de aclaración sobre el proceso de extinción de dominio.

El caso ya comienza a generar consecuencias comerciales, pues algunos proveedores de bienes y servicios suspendieron contratos con la sociedad encargada actualmente de la operación de Lili Pink.

Ante este panorama, la Sociedad de Activos Especiales aseguró que continúa trabajando para aclarar las dudas jurídicas y mantener el funcionamiento de las tiendas en el país, según informó El Tiempo.

La investigación contra la cadena comercial se mantiene en desarrollo por parte de las autoridades colombianas.