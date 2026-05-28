Lili Pink enfrenta riesgo de cierres en Colombia tras 87 solicitudes para terminar contratos

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que ya recibió <b>87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar los contratos de arrendamiento de las tiendas Lili Pink </b>en Colombia, situación que pondría en riesgo la continuidad de decenas de establecimientos y cientos de empleos.De acuerdo con información divulgada por el medio El tiempo, la entidad explicó que <b>estas solicitudes fueron notificadas por el representante legal designado por la SAE</b>, en medio del proceso de extinción de dominio que enfrenta la cadena comercial tras una investigación por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La entidad advirtió que el cierre de estos locales implicaría <b>la suspensión de operaciones de múltiples tiendas y afectaría directamente a trabajadores vinculados a la empresa</b>, especialmente <b>mujeres y madres cabeza de hogar</b>. Según estimaciones, alrededor de 260 empleos podrían verse comprometidos.Según detalló el medio, la SAE confirmó que se han presentado 2<b>3 requerimientos adicionales </b>relacionados con solicitudes de aclaración sobre el proceso de extinción de dominio.El caso ya comienza a generar consecuencias comerciales, pues algunos proveedores de bienes y servicios suspendieron contratos con la sociedad encargada actualmente de la operación de Lili Pink.Ante este panorama, la Sociedad de Activos Especiales aseguró que continúa trabajando para aclarar las dudas jurídicas y mantener el funcionamiento de las tiendas en el país, según informó El Tiempo. La investigación contra la cadena comercial se mantiene en desarrollo por parte de las autoridades colombianas.