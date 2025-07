Tensión por importación de arroz sin consenso

Los productores de arroz mantuvieron su postura, reiterando que el cargamento procedente de Uruguay, de 462.000 quintales, no fue aprobado en la Cadena y, en su opinión, incumple las leyes 49 de 2017 (sobre Cadenas Agroalimentarias) y 47 de 2016 (Licencias y Contingentes de Importación).

Camilo Mendoza, presidente de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, informó a La Estrella de Panamá que, si bien no se llegó a un acuerdo, demostraron en la reunión que hay suficiente arroz para abastecer el mercado hasta el 16 de octubre próximo. Indicó que “esta cantidad, sumada a la cosecha, garantizaría el abastecimiento hasta diciembre de 2025 o enero de 2026”.

La esperada reunión de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, celebrada este lunes 30 de junio en las instalaciones del MIDA en Santiago, no logró un consenso sobre la importación de los 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara.

¿Qué sigue?

El arroz es el grano de mayor consumo en el país, con una ingesta anual per cápita de 154,32 libras.

Dado que no se logró un acuerdo en la reunión de este lunes, Camilo Mendoza indicó que podría coordinarse otra reunión para continuar abordando la situación.

Antecedentes de la pugna arrocera

Panamá se encuentra en medio de una intensa controversia en relación con la importación de 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara. La disputa se centra en la legalidad y el propósito de esta importación, con dos versiones opuestas sostenidas por los gremios de arroceros y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Los productores de arroz, representados por varias asociaciones (Aadagch, Apave, Apaded, Coprave, Naproaco, Apach y Napach), denuncian que esta importación es un contingente por desabastecimiento, aprobado inicialmente el 5 de junio. Argumentan que la medida contraviene la Ley 47 de 2017, la cual prohíbe las importaciones por desabastecimiento que coincidan con el periodo de pre-cosecha o cosecha nacional. Dado que la fecha límite de entrada es el 30 de agosto, esta se superpondría con el primer ciclo de cosecha de arroz en Panamá (julio a septiembre). Además, cuestionan la legitimidad de las decisiones iniciales y señalan que varios miembros que votaron a favor ahora califican la importación de “ilegal” y solicitan su anulación. La tensión se ha intensificado con la llegada de un buque granelero con aproximadamente 462,000 quintales de arroz desde Uruguay, un cargamento que, según los productores, no fue aprobado por la Cadena Agroalimentaria y viola las leyes 49 de 2017 y 47 de 2016.

Por otro lado, el MIDA viene defendiendo que la importación no es un contingente por desabastecimiento, sino un “contingente adicional” que no infringe la ley. La entidad ha insistido en la autonomía de las decisiones de la Cadena Agroalimentaria y en el cumplimiento de los requisitos legales para la reunión del 5 de junio. También ha descalificado la reunión del 23 de junio, donde se buscaba anular el acuerdo, alegando que no contó con la participación de todos los actores de la cadena.

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Panamá (Analmo) respalda la postura del MIDA, calificando la importación como un “contingente adicional” y haciendo un llamado a la estabilidad del sector. Además, citó el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Panamá, que enmarca el derecho a la libre empresa y a ejercer de manera lícita las actividades económicas.