Pugna por el arroz panameño: Productores insisten en ilegalidad, MIDA defiende ‘contingente adicional’

Panamá se encuentra en el centro de una intensa controversia en torno a la importación de 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara. Mientras los gremios de arroceros denuncian que esta medida es un contingente por desabastecimiento que contraviene la Ley 47 de 2017 al coincidir con el periodo de pre-cosecha y cosecha nacional, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) sostiene firmemente que se trata de un contingente adicional que no vulnera la normativa vigente.

Dos versiones, un solo grano

La raíz de la disputa reside en la interpretación del propósito de la importación. Para los productores, representados por asociaciones como Aadagch, Apave, Apaded, Coprave, Naproaco, Apach y Napach, la importación de 1,1 millones de quintales es un contingente por desabastecimiento que fue aprobado el pasado 5 de junio por la Comisión Agroalimentaria de Arroz. Su principal argumento es que esta importación viola la Ley 47 de 2017, la cual prohíbe explícitamente que las importaciones de productos agropecuarios sujetas a contingentes por desabastecimiento coincidan con el periodo de pre-cosecha (dos meses antes) o cosecha nacional. Dado que la fecha límite de entrada de este cargamento es el 30 de agosto, se superpondría con el primer ciclo de cosecha de arroz en Panamá (julio a septiembre). Además, estos gremios cuestionan la legitimidad de las decisiones tomadas y recuerdan que en una reunión posterior, el 23 de junio, varios de los miembros que inicialmente votaron a favor ahora califican la importación de “ilegal” y solicitan su anulación.

En contraste, el MIDA defiende que la importación de 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara no se trata de un contingente por desabastecimiento, sino de un contingente adicional que no infringe la Ley 47 de 2017. La entidad ha reiterado que las decisiones de la Cadena Agroalimentaria son autónomas y que la convocatoria a la reunión del 5 de junio cumplió con los requisitos legales. Asimismo, el MIDA ha señalado que la reunión del 23 de junio, donde se buscaba anular el acuerdo anterior, no cumplió con el requisito de contar con todos los actores de la cadena (productores, comerciantes, molineros y defensores de los consumidores), ya que solo ocho de los quince miembros originales firmaron el acta de desaprobación. El comunicado de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Panamá (Analmo) también refuerza la postura de la importación como un “contingente adicional” aprobado el 5 de junio, haciendo un llamado a la estabilidad del sector y al respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad.

Un lunes clave para el arroz

La expectación crece ante la inminente reunión de la Cadena Agroalimentaria de Arroz programada para este lunes, 30 de junio. Esta reunión será crucial para que las partes presenten sus argumentos, aclaren diferencias y busquen un punto de consenso sobre la necesidad y legalidad de la importación.

Independientemente del resultado de esta reunión, la decisión final recaerá sobre el Órgano Ejecutivo, específicamente el Consejo de Gabinete. Será esta instancia la encargada de sopesar las recomendaciones y la información proporcionada por la Cadena Agroalimentaria de Arroz, y emitir un fallo que impactará directamente tanto a los productores nacionales como a los consumidores y a la seguridad alimentaria del país.

La tensión se intensifica con la reciente llegada del buque granelero Ananya Naree, que, según denuncias de los productores, transporta aproximadamente 462.000 quintales de arroz en cáscara desde Uruguay, un cargamento que “no fue aprobado por la Cadena Agroalimentaria”, lo que agrava aún más la percepción de irregularidad en el sector.

El arroz es el grano de mayor consumo en el país por lo que la comunidad arrocera, y la población en general panameña, esperan con atención el desenlace de esta pugna.