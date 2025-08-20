Huracán Erin amenaza la costa este de EE.UU.

El huracán Erin ha incrementado su intensidad mientras avanza por el Atlántico, generando alertas sobre posibles inundaciones en Carolina del Norte. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha señalado la gravedad de la situación y ha activado una zona de vigilancia en la costa este del país.

De acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC), las mediciones realizadas por un avión de la Fuerza Aérea confirmaron el fortalecimiento del fenómeno meteorológico, que se mantiene como un huracán de categoría 2. Actualmente, Erin se localiza a aproximadamente 645 kilómetros al este de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, donde las autoridades gubernamentales han declarado un estado de emergencia ante la posibilidad de inundaciones severas.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Erin?

Tras haber disminuido de categoría 3 a 2 el día martes, el huracán presenta vientos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. El NHC advierte que se prevén corrientes peligrosas y condiciones de tormenta que amenazan la vida en varias áreas comprendidas en su trayecto, que incluye las playas de las Bahamas, la mayor parte de la costa este de Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá en los próximos días.

Además, se anticipan inundaciones por marejada ciclónica y tormentas tropicales en los Outer Banks de Carolina del Norte, lo que podría comenzar más tarde en el día de hoy. Esta marejada podría provocar olas grandes, erosionar las costas y hacer que algunas vías sean intransitables.