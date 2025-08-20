Director de Pandeportes defiende gestión y rechaza acusaciones de negligencia

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, cuestionó duramente las críticas que la institución ha recibido esta semana por los problemas que pasó el aire acondicionado de la Arena Roberto Durán.

La instalación deportiva tenía previsto acoger dos partidos de la Copa Latina. Entre ellos, el Brasil vs. Uruguay abriría la acción de este torneo amistoso previo al FIBA AmeriCup, pero por los inconvenientes técnicos se tuvieron que suspender.

“Nosotros estuvimos desde las 7:00 a.m hasta las 11:35 p.m. del día lunes trabajando para poder reparar el daño”, indicó Ordóñez, visiblemente molesto durante una comparecencia ante medios de comunicación este miércoles.

El presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), Abdiel Blanco, Abdiel Blanco, detalló que la falta de agua que atravesó la ciudad el fin de semana impidió que las tinas de los aires acondicionados de la arena deportiva se llenaran adecuadamente, lo que obstaculizó su buen funcionamiento.

Desde Pandeportes aclararon que hace ocho meses se hizo una reparación en el aire acondicionado del estadio y que se están analizando alternativas para modificar todo el sistema.

“¿Por qué no ven eso? Yo fui a la Arena Roberto Durán ese día [domingo] y yo, como director de Pandeportes di la cara y hablé con los fanáticos y entrenadores. Después, estuvimos trabajando todo el lunes resolviendo el problema y también acudimos a los medios de comunicación a explicar lo que pasó”, reclamó.

Ordóñez remarcó que los partidos aplazados se jugaron el día de ayer y que, a pesar de eso, sigue recibiendo reclamos que, a su juicio, no son correctos.

“No porque seamos funcionarios debemos aguantar todo lo que la gente nos diga. Basta ya, está bueno”, enfatizó molestó.

El líder de Pandeportes también cuestionó las críticas que el expresidente Martín Torrijos vertió sobre lo sucedido. “Yo quiero que la gente me diga una cosa que puedan recordar de gestión deportiva de la administración del Torrijos, que pasó sin pena ni gloria”, concluyó.

El pasado 18 de agosto, el expresidente Torrijos catalogó lo sucedido en el estadio como una “improvización”. “Un torneo de baloncesto y terminamos en vergüenza internacional: el Roberto Durán sin aire acondicionado”, expresó en su cuenta de X.

”Millones en estadios que se deterioran y luego llegan las reconstrucciones y adendas millonarias para más rebuscas”, concluyó.