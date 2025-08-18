Copa Latina: ¿Por qué se suspendieron los partidos en la Arena Roberto Durán?

Dos partidos estaban previstos para la noche del domingo, durante la jornada inaugural de la Copa Latina en la Arena Roberto Durán, sin embargo ambos partidos fueron suspendidos. El partido Brasil vs. Uruguay abriría la acción de este torneo amistoso previo al FIBA AmeriCup. El público en las gradas ansiaba disfrutar de los rebotes y las canastas, pero no fue posible. Minutos antes de iniciar el encuentro, Abdiel Blanco, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), anunció que la selección de Brasil decidió retirarse de la Arena Roberto Durán debido a inconvenientes con el aire acondicionado y el tabloncillo.

En medio de la espera y la transmisión televisiva, Miguel Ordóñez, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), daba a conocer que el partido entre Argentina y Panamá seguiría adelante una vez se evaluara la condición del tabloncillo. “Vamos a intentar jugar el partido, vamos a tratar de que se juegue el partido”, dijo Ordoñez, especialmente por el público que se encontraba en la Arena Roberto Durán.

Al final, la selección Argentina optó por retirarse de la arena dando por terminada la zozobra.

¿Qué pasó en la Arena Roberto Durán y por qué se retiraron las selecciones de la Copa Latina? Según explicó el Presidente de Fepaba, la falta de suministro de agua debido a los trabajos que realizó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la planta potabilizadora de Chilibre habían impedido que las tinas de los aires acondicionados se llenaran de manera oportuna para tener una temperatura ideal en la Arena Roberto Durán.

Por su parte, Miguel Ordóñez agregó que hace 8 meses se hizo una reparación en el aire acondicionado de la Arena, que incluso ya están analizando las opciones para modificar todo el sistema, sin embargo es un proceso que llevará tiempo. Explicó que el sistema de flujo regular del agua se vio afectado al momento que se restableció el suministro lo que provocó que una de las tuberías se rompiera.