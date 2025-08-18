Copa Latina: ¿Por qué se suspendieron los partidos en la Arena Roberto Durán?

Dos partidos estaban previstos para la noche del domingo, durante la jornada inaugural de la <b>Copa Latina</b> en la <b>Arena Roberto Durán</b>, sin embargo ambos partidos fueron suspendidos. El partido Brasil vs. Uruguay abriría la acción de este torneo amistoso previo al <b><a href="/tag/-/meta/fiba-americup">FIBA AmeriCup</a></b>. El público en las gradas ansiaba disfrutar de los rebotes y las canastas, pero no fue posible. Minutos antes de iniciar el encuentro, <b>Abdiel Blanco, presidente de la <a href="/tag/-/meta/fepaba-federacion-panamena-de-baloncesto">Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba)</a></b>, anunció que la selección de Brasil decidió retirarse de la Arena Roberto Durán debido a inconvenientes con el aire acondicionado y el tabloncillo.