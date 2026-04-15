Planetas alineados en abril: la hora exacta para verlos desde Panamá

Prepárate, porque abril viene con uno de esos momentos que parecen sacados de una película: planetas alineados iluminando el cielo justo antes del amanecer.

No es solo astronomía... es magia cósmica.

Durante varios días entre el 16 y el 23 de abril, alrededor del 18 de abril de 2026, podrás ver cómo distintos planetas se agrupan en una misma zona del cielo, creando lo que muchos llaman un “desfile planetario”.

Y aunque no estén realmente en fila perfecta en el universo, desde la Tierra se verán así... como si alguien hubiera acomodado el sistema solar solo para nosotros.

¿Qué vas a ver exactamente?

En esta alineación, los protagonistas serán:

- Mercurio

- Marte

- Saturno

- Neptuno

Algunos brillarán a simple vista, otros necesitarán un poco más de ayuda con un telescopio, pero todos formarán parte de este momento único.

El truco está en madrugar (y sí, vale la pena)

El mejor momento para ver los planetas alineados será justo antes del amanecer, cuando el cielo está entre oscuro y dorado.

¿Se verá en Panamá?

Sí, pero con un detalle clave: los planetas estarán muy bajos en el horizonte hacia el este, entre aproximadamente 4:30 a.m. y 5:30 a.m..

Si el cielo está despejado y te alejas de las luces de la ciudad, tendrás muchas más posibilidades de verlos.

¿Y la astrología qué dice?

Aquí es donde se pone aún más interesante.

Las alineaciones planetarias, aunque científicamente son efectos visuales, en astrología se interpretan como momentos de energía concentrada, cambios y decisiones importantes.

- Mercurio: comunicación, ideas

- Marte: acción, impulso

- Saturno: disciplina, estructura

Juntos, pueden sentirse como un “empujón del universo” para ordenar tu vida, tomar decisiones o iniciar algo que has estado postergando.