Planetas alineados en abril: la hora exacta para verlos desde Panamá

Prepárate, porque abril viene con uno de esos momentos que parecen sacados de una película: planetas alineados iluminando el cielo justo antes del amanecer.<b>No es solo astronomía... es magia cósmica.</b>Durante varios días entre el 16 y el 23 de abril, alrededor del 18 de abril de 2026, podrás ver cómo distintos planetas se agrupan en una misma zona del cielo, creando lo que muchos llaman un 'desfile planetario'. Y aunque no estén realmente en fila perfecta en el universo, desde la Tierra se verán así... como si alguien hubiera acomodado el sistema solar solo para nosotros.<b>¿Qué vas a ver exactamente?</b>En esta alineación, los protagonistas serán:<i>- Mercurio</i><i>- Marte</i><i>- Saturno</i><i>- Neptuno</i>Algunos brillarán a simple vista, otros necesitarán un poco más de ayuda con un telescopio, pero todos formarán parte de este momento único.<b>El truco está en madrugar (y sí, vale la pena)</b>El mejor momento para ver los planetas alineados será justo antes del amanecer, cuando el cielo está entre oscuro y dorado.<b>¿Se verá en Panamá?</b>Sí, pero con un detalle clave: los planetas estarán muy bajos en el horizonte hacia el este, entre aproximadamente 4:30 a.m. y 5:30 a.m..Si el cielo está despejado y te alejas de las luces de la ciudad, tendrás muchas más posibilidades de verlos.<b> ¿Y la astrología qué dice?</b>Aquí es donde se pone aún más interesante.Las alineaciones planetarias, aunque científicamente son efectos visuales, en astrología se interpretan como momentos de energía concentrada, cambios y decisiones importantes.-<i> Mercurio: comunicación, ideas</i><i>- Marte: acción, impulso</i><i>- Saturno: disciplina, estructura</i>Juntos, pueden sentirse como un 'empujón del universo' para ordenar tu vida, tomar decisiones o iniciar algo que has estado postergando.