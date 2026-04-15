Gobierno destina crédito millonario para zarzos mientras tragedia por crecida del río deja un fallecido en Ngäbe Buglé

Tras los reclamos efectuados por la comunidad La Pitá, ubicada en la comarca Ngäbe Buglé, efectuadas al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, por la falta de infraestructura, y en medio de lluvias que han perjudicado en este territorio con consecuencias de fallecimientos, el gobierno aprobó nuevos fondos para la construcción de 50 zarzos.

El Consejo de Gabinete aprobó el pasado 14 de abril la Resolución N.° 33-26, que autoriza un crédito adicional por $12 millones al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, destinado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para desarrollar la segunda fase del Proyecto de Construcción de Zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.

La nueva etapa contempla la construcción de 50 estructuras peatonales en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, del programa de 100 zarzos en total por unos $30 millones y que son construídos de manera directa bajo la modalidad de contratación excepcional.

Estos pasos elevados son utilizados por las comunidades para cruzar ríos y quebradas, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando las corrientes de estos se encuentran en crecimiento, convirtiéndose en un alto riesgo.

La decisión llega en medio de un panorama complejo en el cual unas 2.954 resultaron afectadas por inundaciones en la comarca Ngäbe Buglé y las provincias de Bocas del Toro y Veraguas, perdiendo viviendas, vías de acceso e incluso cultivos.

La emergencia también dejó una víctima fatal, un adolescente de 16 años, Sergio Ábrego, que falleció en la comunidad de Guoroni, distrito de Kankintú, tras ser arrastrado por la crecida repentina de las quebradas Conejo y Frijol, cuyos caudales lo condujeron hasta el río Cricamola, donde su cuerpo fue recuperado por residentes del área.

Este caso se suma a las más de 70 muertes por ahogamiento registradas en los últimos 20 años, según la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) en su informe ‘Educación mortal: crisis sistemática’, del año pasado y que fue presentado el año pasado ante la Asamblea Nacional.

Pese a que las comunidades llevaban más de 30 años solicitando puentes para facilitar el paso entre poblados, no fue sino hasta inicios de este año que el Gobierno atendió esta necesidad con el Proyecto de Construcción de Zarzos.

En su primera etapa, la iniciativa contrató de forma excepcional a nueve empresas, con costos por zarzo que triplican los precios habituales, según los registros de compras públicas de Panamá Compra y el detalle de construcciones anteriores del MOP, en esta administración.

Algunas de las empresas invitadas por el MOP tienen un historial de antecedentes que generan cuestionamientos.

Entre ellas figura Constructora MECO, investigada previamente por presuntos actos de corrupción y actualmente vinculada a un proceso por posibles sobrecostos, así como Desarrollos, Inversiones Equipos Patria, S.A., que enfrenta una querella ante el Ministerio Público por supuestos delitos contra la fe pública.

Asimismo, participaron empresas sin contratos previos o adjudicaciones recientes, pese a que el MOP aseguró que se invitaría a compañías con experiencia.

En otros casos, incluso algunas sin junta técnica para operar, un requisito esencial para las dedicadas a la ingeniería.

Mientras persisten los cuestionamientos sobre diversos aspectos de la primera fase de construcción de estos zarzos, la institución sostiene que la urgencia social y las condiciones geográficas justifican el esquema de contratación y los costos de las obras.

Al ser abordado por los moradores de La Pitá durante una gira organizada por el MOP a la comarca Ngäbe Buglé, el titular de la cartera de obras públicas respondió invitando a quienes cuestionaban al ministerio a la ciudad para conocer el trabajo de la entidad.

“Creo que tu pregunta es un poco irrespetuosa. Los proyectos se están estudiando. Te invito a Panamá, a mi oficina, para que veas lo que se está evaluando para la comarca”, concluyó el ministro Andrade, durante la visita el 9 de abril, en la cual participó La Estrella de Panamá.