Auditoría puede ser la puerta para reabrir la mina

Luego de más de seis meses de espera, este viernes 29 de mayo se conocerá el informe final de la auditoría integral al proyecto minero Cobre Panamá. Ambientalistas esperan que se trate de una auditoría independiente, y no una recopilación de informes antiguos basados en data suministrada por la minera. Durante el período de ejecución, poco o nada se conoció por parte de la empresa auditora sobre los hallazgos a pesar de informes de avance mensuales. “El equipo auditor se encuentra en la etapa de construcción, trazabilidad y justificación técnica de los potenciales hallazgos identificados durante el desarrollo de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá. Los hallazgos consolidados, junto con su trazabilidad completa de evaluación y análisis, se presentarán en el Tomo 11: Identificación de Hallazgos Observados en la Auditoría Integral Proyecto Mina de Cobre Panamá, del informe final”, detalla el último informe de la empresa auditora, que fue divulgado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en su sitio web. La empresa encargada de la auditoría es SGS Panama Control, S.A., a la cual se le adjudicaron 539,791 dólares para este fin. Debe revisar los aspectos legales, laborales y tributarios; evaluar la aplicación de estándares técnicos y operacionales; identificar los riesgos asociados bajo las condiciones actuales del proyecto y sus pasivos ambientales a futuro. Lo que más genera expectativa es la verificación del cumplimiento de 370 compromisos ambientales. De acuerdo al contrato firmado con MiAmbiente, se debió verificar desde la calidad del agua, la fragmentación de hábitats, la efectividad de los equipos de monitoreo geotécnico, el manejo de residuos y descargas al mar en Punta Rincón, entre otros puntos.

Independencia

Hasta el momento, el grueso de la información que se conoce del proyecto minero proviene de la misma empresa First Quantum Minerals. Ambientalistas están preocupados por la independencia “La auditoría se sustenta en unos términos de referencia que solo utilizan de fuente los datos de la propia empresa hasta el momento, por lo que estamos esperando los últimos informes,” advirtió Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). “Las organizaciones ambientales solicitamos una auditoría integral considerando los aspectos financieros, ambientales, sociales, económico laborales, de biodiversidad y de estructura que a la fecha no se ha dado en la información presentada y lo que vemos solo es una recopilación de información de papel y de documentos previos”, añadió. A finales de diciembre del año pasado, cuando se presentó el primer informe de avance, La Estrella de Panamá consultó a Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de Calidad Ambiental de MiAmbiente, sobre el origen de la data y el acompañamiento del ministerio. “El Ministerio de Ambiente, independientemente de la auditoría integral, ha mantenido su rol de fiscalizador ambiental desde que fue aprobado el estudio de impacto ambiental. Por supuesto que la empresa presenta sus informes de seguimiento, como lo establece la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental, pero el Ministerio de Ambiente de igual manera realiza sus verificaciones, de igual manera realiza sus propios monitoreos con presupuesto propio de la institución. Y producto de esta auditoría integral también el Ministerio de Ambiente está realizando análisis de agua, análisis de aire, a fin de que esta información contribuya al proceso de auditoría integral”, aseguró Jaén en su momento. Se volvió a consultar al ministerio para conocer más sobre el trabajo conjunto en la auditoría, pero un vocero oficial señaló que esperan primero la publicación del informe final, aunque reiteró que MiAmbiente ha dado un acompañamiento semanal en el proceso de auditoría. Los grupos ambientalistas se mantienen alerta sobre puntos claves, como las verificaciones al tratamiento de aguas, los afluentes domésticos mineros y a los enfriamientos de las diferentes estructuras a lo largo del tiempo y que estos vayan más allá de recopilación de información. “Queremos ver si la autoridad realmente recogió información de campo, aspectos como la presa de relave, seguridad, filtraciones, riesgo de derrumbe, además de los límites permisibles de las emisiones de las termoeléctricas, el funcionamiento y demás de los análisis de primera mano que tuviera la autoridad”, precisó Ramos. “Otro aspecto a considerar es si se cumplió en su momento con la reforestación de más de 10 mil hectáreas que se prometió y cómo se ha dado el manejo en cuanto a la destrucción de hábitat crítico de diferentes especies en la zona. También el tema del plan de cierre y la garantía financiera para cubrir los daños ambientales y que toda esta información sea hecha de forma pública tal cual estaba en los compromisos ambientales previos”, concluyó.

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