SMV alerta sobre nuevos elementos de la investigación por préstamo ‘ficticio’ de Panacorp

Tras el escándalo del posible tráfico de influencias y supuesto blanqueo de capitales por el que está imputado el expresidente de España, Jose Luis Rodríguez Zapatero, y cuya conexión en Panamá es un prestamo ‘ficticio’ de la sociedad panameña Panacorp, el agente residente renunció, mientras que la SuperIntendencia del Mercado de Valores (SMV) informó que está atenta a los nuevos elementos que ameriten una posible investigación.

Así lo pudo conocer La Estrella de Panamá tras una consulta y visita a las oficinas de la autoridad reguladora, tras revelar que la entidad había sancionado por más de 50 mil dólares a la casa de valores Panacorp, llamada Avanza Casa de Valores, S.A. desde febrero 2024, según se aprecia en las escrituras y actas del Registro Público.

Un caso atípico, según conocedores del sector, por ejemplo de 100 casas de valores existentes ni un 5% cambian su nombre. Los directores de Avanza son los misos que de Panacorp: Erwin Kurt Thomas Monagas como gerente general y ejecutivo principal, Alcides José Carrión Romero su representante y apoderado legal, Melva Ellis como secretaria y tesorera, y Andrea Tribuiani como oficial de cumplimiento, detalla la información de la SMV.

No obstante, desde el 20 de mayo pasado, y en coincidencia con la publicación de noticias internacionales del caso Plus Ultra, renunció el agente residente Eisenmann Abogados & Consultores, según la escritura No 3662.

El agente residente es quien según las normas locales debe hacer las debidas diligencias para conocer a su cliente y saber quién es realmente el beneficiario final de una sociedad a la que representa legalmente.

Coincidencias y conexión Panamá - España

La sanción en 2022 a Panacorp fue por otorgar un préstamo participativo para aviones a un cliente que es identificado en el expediente como “PL**01”, nombre protegido por la confidencialidad que exige la normativa.

La nota periodística “ Préstamo ‘ficticio’ de Panacorp, hilo de la investigación contra Zapatero, figura en expediente panameño”, publicada este 28 de mayo en La Estrella de Panamá reveló que Panacorp otorgó un préstamo participativo que no cumplía las normas del mercado de valores.

Precisamente, la investigación en España contra el lider socialista es porque habría usado sus influencias para un rescate del gobierno español de 53 millones de euros (62 millones de dólares) a Plus Ultra Líneas Aéreas, de capital español y venezolano; y por ello supuestamente recibió un pago ilegítimo de 4 millones de euros (2 millones de dólees)

Un rescate con fondos públicos de ese país en la época de la pandemia queque se denuncia no debió recibir la aerolínea porque estaba en crisis y para demostrar la solvencia se habría valido de un préstamo “disimulado” de Panacorp.

Justamente, dar un préstamo participativo sin “concordancia económica, toda vez que en los estados de cuenta de PL**01 emitidos por la casa de valores están como préstamo de margen sin intermediar en el mercado de valores, solo retirado en efectivo, sin indicar para que se utilizó” fue el motivo de la sanción de Panacorp.

También Carrión fue multado por otros $15,000 por ejercer el rol de oficial de cumplimiento o ejecutivo principal en Panacorp sin contar con la licencia expedida por la SMV, ambas infracciones administrativas consideradas “muy graves” por la Ley del Mercado de Valores; y que se informó fueron ejecutoriadas.

“La SMV no puede reabrir o iniciar una nueva investigación por los mismos hechos que en su momento se investigaron, por la garantía fundamental que prohíbe el doble juzgamiento, contemplada en nuestra Constitución Política, pero está anuente de las noticias que han sido publicadas y, en la medida que existan elementos que ameriten iniciar una investigación, procederemos conforme las facultades que nos confiere la Ley del Mercado de Valores”, contestó la superintendente Maruquel Murgas de González a este medio.

La funcionaria añadió que las infracciones administrativas por las que se sancionó en su momento a Panacorp no se configuraron en delitos penales.

SMV promete estar atenta a los acontecimientos

“No obstante, estamos observando los acontecimientos que son noticia, de manera que, en el evento de que surjan nuevos elementos, en concordancia con los hechos que en su momento fueron investigados y sancionados, y que estos apunten a la posible comisión de un delito, se procederá a interponer las denuncias pertinentes”, añadió Murgas.

En tanto, el Código Penal establece que quien ejerza una profesión para lo cual se requiere idoneidad o habilitación especial, sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. A su vez, la exprocuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher fue consultada en 2001 por si constituía en una violación a la ley el ejercicio de actividades propias de las casas de valores, como ejecutivos prinicipales, sin la licencia de la Comisión Nacional de Valores y lo reconfirmó.

Sin embargo, la SMV contestó que las licencias no son idoneidad, por lo que por el momento no remitirían el expediente al Ministerio Público. No obstante, consultada sobre la consideración de la Procuraduría de la Administración, la superintendente Murgas comentó que analizarán el criterio y “de ser viable la SMV hará las actuaciones correspondientes.”