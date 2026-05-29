Idaan anuncia reparaciones: estas son las zonas que tendrán problemas con el suministro de agua potable

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó sobre afectaciones en el suministro de agua potable en sectores de Herrera, Chitré y San Cristóbal debido a trabajos de reparación y roturas en líneas de conducción.

En Pesé, provincia de Herrera, el suministro se encuentra afectado en diferentes sectores tras la rotura de una línea de 4 pulgadas en vía Las Cabras.

Personal técnico se trasladó al área para realizar las reparaciones y restablecer el servicio lo antes posible.

Mientras tanto, en Chitré, el Idaan reportó afectaciones en Jalisco, la zona de la terminal, el centro de Chitré, El Aserrío y áreas aledañas por una posible rotura en una línea de 16 pulgadas a la altura del intercambiador vial.

Las labores se desarrollan junto al Ministerio de Obras Públicas y la empresa encargada del proyecto vial.

Además, para este viernes 29 de mayo, el Idaan anunció trabajos de reparación en una línea de 12 pulgadas en San Cristóbal, tras una incidencia registrada en calle 124A Oeste.

Los sectores de El Sitio, Villa Inés y San Fernando podrían presentar suministro irregular desde las 8:00 a.m.

La entidad recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias mientras concluyen las labores de reparación.