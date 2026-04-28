IDAAN realiza trabajos en la capital: lista de sectores con agua irregular

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene operativos activos en distintos corregimientos de la ciudad de Panamá, donde se realizan trabajos de reparación de fugas, daños en tuberías y mejoras en el sistema de distribución de agua potable.Las cuadrillas técnicas están desplegadas en varios puntos de la capital con el objetivo de optimizar el servicio y reducir pérdidas en la red.<b>Sectores donde se realizan trabajos</b>Actualmente, el IDAAN interviene en las siguientes áreas:Pacora: reparación en línea de 4 pulgadas en calle 8va, Santa ClaraDon Bosco: trabajos domiciliarios en calle 23 de Las AcaciasAncón: intervención en tubería de 8 pulgadas en calle Trinidad, Pedro MiguelMateo Iturralde: reparación en tubería de 3 pulgadas en Subida al CieloOmar Torrijos: trabajos en línea de 6 pulgadas por ¾ en calle A, San IsidroInterconexión clave en el sector MetroAdemás, la entidad ejecuta trabajos de interconexión de una válvula de 24 pulgadas a la altura del colegio Carlos A. Mendoza, en el área de Veranillo.Esta intervención busca aumentar la presión del agua en este sector.<b>Sectores con suministro irregular</b>Debido al cierre temporal del sistema de distribución necesario para realizar estas labores, el IDAAN informó que el suministro de agua potable se mantiene irregular en:La Pesa, VeranilloVeranillo, sectores 18 y 19Plaza ColombiaSamaria Puente Rojo, sectores 3 y 5Villa Lucre: calles 16, 17, X, Y y ZBombeo de San Rafael, Villa Lucre<b>Recomendaciones a la población</b>El IDAAN recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar previsiones ante posibles bajas presiones o interrupciones temporales del servicio, mientras avanzan los trabajos.