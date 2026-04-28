IDAAN realiza trabajos en la capital: lista de sectores con agua irregular

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene operativos activos en distintos corregimientos de la ciudad de Panamá, donde se realizan trabajos de reparación de fugas, daños en tuberías y mejoras en el sistema de distribución de agua potable.

Las cuadrillas técnicas están desplegadas en varios puntos de la capital con el objetivo de optimizar el servicio y reducir pérdidas en la red.

Sectores donde se realizan trabajos

Actualmente, el IDAAN interviene en las siguientes áreas:

Pacora: reparación en línea de 4 pulgadas en calle 8va, Santa Clara

Don Bosco: trabajos domiciliarios en calle 23 de Las Acacias

Ancón: intervención en tubería de 8 pulgadas en calle Trinidad, Pedro Miguel

Mateo Iturralde: reparación en tubería de 3 pulgadas en Subida al Cielo

Omar Torrijos: trabajos en línea de 6 pulgadas por ¾ en calle A, San Isidro

Interconexión clave en el sector Metro

Además, la entidad ejecuta trabajos de interconexión de una válvula de 24 pulgadas a la altura del colegio Carlos A. Mendoza, en el área de Veranillo.

Esta intervención busca aumentar la presión del agua en este sector.

Sectores con suministro irregular

Debido al cierre temporal del sistema de distribución necesario para realizar estas labores, el IDAAN informó que el suministro de agua potable se mantiene irregular en:

La Pesa, VeranilloVeranillo, sectores 18 y 19

Plaza Colombia

Samaria Puente Rojo, sectores 3 y 5

Villa Lucre: calles 16, 17, X, Y y Z

Bombeo de San Rafael, Villa Lucre

Recomendaciones a la población

El IDAAN recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar previsiones ante posibles bajas presiones o interrupciones temporales del servicio, mientras avanzan los trabajos.