Asamblea deja pendientes reglamento interno, descentralización y pensiones alimenticias

Reglamento interno, descentralización y pensiones alimenticias. Son algunos de los temas pendientes en la agenda legislativa a pocos días que termine el período de sesiones ordinarias.

“Principalmente dentro de las promesas de la Junta Directiva de esta Asamblea, era reglamento interno, está todavía muy atrasado ese debate, no es algo que se pueda cumplir ahorita, a menos que se decreten sesiones extraordinarias para ello, pero no es algo que vemos pasando”, señaló la diputada Alexandra Brenes de la Coalición Vamos.

La diputada también recordó que el 6 de mayo se cumplen 3 meses de la denuncia por casos de abuso en albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennif).

“Hasta ahora no hemos recibido una sola respuesta sobre avances que tengan esta investigación como tal por parte del Ministerio Público”, lamentó la diputada sobre el caso de la Senniaf.

“Adicional también está el tema de pensiones alimenticias, está por ahí en el punto 80 del orden del día, un proyecto de ley bastante beneficioso para esas madres y padres que están siempre reclamando por personas que están en incumplimiento de la cuota que tienen que dar mensual para sus hijos”, añadió Brenes, quien también preside la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

Sobre la suspensión del proyecto de Ley de bioetanol recordó que la propia Secretaría de Energía había dicho que necesitaban más tiempo para su implementación.

Advirtió también sobre los intereses relacionados, que fueron detallados en una publicación esta semana de La Estrella de Panamá.

Qué casualidad que cuando salen quienes están detrás de los ingenios azucareros y que forman hoy parte del Órgano Ejecutivo, quienes también tienen sus intereses particulares dentro de este negocio y entonces se suspende por parte de esta Asamblea esa discusión”, advirtió.

Detalló que hay 8 proyectos agendados para su discusión, dentro de los cuáles se encuentra uno relacionado a la descentralización, mas no el reglamento interno.

El reglamento interno fue una de las promesas del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Considera que la cumplió y cómo evalúa la gestión del presidente actual?

“Claro, yo creo que es parte y parte, fue en efecto una de las promesas en cuanto se estaba postulando para poder llevar a cabo esa conversación, eso del reglamento interno en verdad hasta el sol de hoy no se ha cumplido, esa es la realidad, no está dentro del orden del día, dentro de los ocho proyectos a debatir, no está reglamento interno, entonces hay que ser muy clara que es una de las promesas que se va a quedar rezagada o prácticamente que no se ha cumplido”, dijo.

Y, por otro lado, por supuesto “estamos hablando que se iban a disminuir la cantidad de funcionarios, que no estamos hablando de una disminución de personas que trabajan, estamos hablando de una disminución de personas que sabemos perfectamente que no trabajan, que son botellas y otras también que lastimosamente uno que ha llegado a presidir comisiones se da cuenta de situaciones, este es el lugar, la Asamblea, el lugar donde todo mundo cabe, donde nadie sale”.