Diputada Prado critica apuro en elección de magistrado del Tribunal Electoral

La diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, advirtió la tarde de este martes 14 de abril que la Asamblea Nacional enfrenta una agenda cargada de temas clave que requieren análisis profundo, en medio de un calendario legislativo limitado que concluye este jueves 30 de abril.

Prado cuestionó que el proceso de elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral se esté impulsando con premura y señaló que no era necesario adelantarlo en este periodo legislativo. “Metieron a la apurada el tema del magistrado”, expresó, al recordar que la salida del actual magistrado Alfredo Juncá está prevista para diciembre de este año.

La diputada insistió en que existen otras iniciativas que requieren atención prioritaria y un debate más exhaustivo. Entre ellas, mencionó el proyecto de ley sobre bioetanol, que —según indicó— plantea una posible obligatoriedad que impactaría directamente a la población, por lo que debe ser evaluado con detenimiento.

Asimismo, destacó la importancia de retomar el proyecto de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, el cual —según explicó— necesita ser revisado en el pleno para “poner orden desde la casa”.

También la diputada indicó que esta propuesta fue aprobada en primer debate en la Comisión de Credenciales, pero con pocas modificaciones respecto a lo que inicialmente planteaba su bancada.

Prado también recordó que otro tema relevante son las reformas electorales, las cuales siguen pendientes de ser presentadas y discutidas, lo que refleja la amplitud de asuntos aún por resolver antes del cierre del periodo ordinario.

Ante este escenario, advirtió que si los proyectos no logran ser aprobados antes del 30 de abril, el avance legislativo dependerá de una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente José Raúl Mulino. No obstante, recordó que estas sesiones solo se enfocan en temas específicos definidos por el Ejecutivo.

De no darse esa convocatoria, los debates tendrían que esperar hasta la instalación de la nueva legislatura el 1 de julio, lo que podría retrasar decisiones clave dentro del Órgano Legislativo.

“Hay muchos temas importantes que no se pueden ver con apuro”, concluyó Prado, al hacer un llamado a priorizar la calidad del debate sobre la rapidez en la aprobación de las iniciativas.