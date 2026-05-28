Irán desmiente acuerdo con Estados Unidos mientras Israel intensifica ofensiva en Gaza y Líbano

La crisis en <b>Medio Oriente</b> sumó este jueves un nuevo capítulo de tensión después de que <b>Irán negara públicamente haber alcanzado un preacuerdo con Estados Unidos para extender el alto el fuego</b> e iniciar conversaciones sobre su programa nuclear.La desmentida iraní llegó pocas horas después de que funcionarios de la administración de <b>Donald Trump </b>aseguraran <b>que ambas partes habían pactado ampliar durante 60 días la actual tregua</b> y abrir una nueva fase de negociaciones diplomáticas.Sin embargo, la agencia iraní <b>Tasnim</b>, vinculada al régimen de <b>Teherán</b>, afirmó que <b>no existe ningún texto acordado ni un entendimiento formal entre ambos gobiernos</b>.La contradicción volvió a evidenciar la fragilidad diplomática en una región marcada por conflictos abiertos, ataques militares y una creciente presión internacional.