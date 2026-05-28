Irán desmiente acuerdo con Estados Unidos mientras Israel intensifica ofensiva en Gaza y Líbano

La crisis en Medio Oriente sumó este jueves un nuevo capítulo de tensión después de que Irán negara públicamente haber alcanzado un preacuerdo con Estados Unidos para extender el alto el fuego e iniciar conversaciones sobre su programa nuclear. La desmentida iraní llegó pocas horas después de que funcionarios de la administración de Donald Trump aseguraran que ambas partes habían pactado ampliar durante 60 días la actual tregua y abrir una nueva fase de negociaciones diplomáticas. Sin embargo, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen de Teherán, afirmó que no existe ningún texto acordado ni un entendimiento formal entre ambos gobiernos. La contradicción volvió a evidenciar la fragilidad diplomática en una región marcada por conflictos abiertos, ataques militares y una creciente presión internacional.

Israel amplía operaciones en Gaza

Mientras las versiones cruzadas entre Washington y Teherán elevaban la incertidumbre política, el gobierno de Benjamin Netanyahu endureció su estrategia militar en Gaza. Según medios internacionales, Netanyahu ordenó al ejército israelí ignorar parcialmente las condiciones del alto el fuego vigente desde octubre y avanzar hacia el control del 70% de la Franja de Gaza. Actualmente, las fuerzas israelíes ya controlan cerca del 60% del territorio gazatí, una expansión significativa frente al 52% que mantenían al inicio de la tregua. La decisión amenaza con deteriorar aún más los esfuerzos diplomáticos impulsados por mediadores internacionales para contener la guerra y estabilizar la región. La ofensiva israelí continúa en medio de una crisis humanitaria que mantiene bajo presión a la comunidad internacional y a organismos multilaterales.

Bombardeos en Beirut y ofensiva en el sur del Líbano

El conflicto también volvió a intensificarse en Líbano. Las fuerzas israelíes retomaron bombardeos sobre Beirut, capital libanesa, mientras mantienen operaciones militares en el sur del país. Los ataques recientes han dejado decenas de muertos, según reportes preliminares difundidos en la región. La escalada aumenta el temor de que el conflicto deje de estar concentrado únicamente en Gaza y derive en una confrontación regional más amplia que involucre directamente a Irán, grupos armados aliados y otros actores del Medio Oriente. La posibilidad de una expansión militar preocupa especialmente por el papel estratégico que juegan tanto Irán como Líbano dentro del equilibrio geopolítico regional.

La tensión nuclear vuelve al centro del escenario