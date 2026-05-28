Falta de bancarización deja desierta licitación del teleférico

La falta de bancarización del proyecto impidió que el Metro de Panamá S.A. recibiera propuestas para la construcción y operación del sistema de teleférico entre los distritos de Panamá y San Miguelito, una de las principales apuestas de movilidad urbana del Gobierno para el período 2024-2029. La entidad declaró desierta la licitación por mejor valor, luego de que ningún consorcio presentara ofertas durante el acto de apertura realizado este 28 de mayo de 2026 en el auditorio Ing. Ariel Arjona Quijano, en el edificio administrativo de Patios y Talleres del Metro de Panamá, en Ancón. El proyecto tenía un precio de referencia de $278,679,547.00, más el costo estimado de financiamiento, y contemplaba la financiación, estudios y diseños, construcción de obras civiles, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, además de su operación, mantenimiento y reversión de infraestructura. Aunque el acto oficial dejó constancia únicamente de que no se recibieron propuestas dentro del plazo establecido en el pliego de cargos, horas después el Metro de Panamá explicó que los dos consorcios precalificados desistieron de participar por dificultades para garantizar el financiamiento requerido bajo el modelo de concesión administrativa planteado por el Estado.

Los grupos empresariales habilitados para competir eran el Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, integrado por Cointer Concesiones S.L. y Doppelmayr Panamá Corp. Según el Metro de Panamá, durante los últimos meses se realizaron consultas técnicas, reuniones interinstitucionales y varias adendas al pliego de cargos para facilitar la participación de los interesados. Sin embargo, la entidad admitió que “no ha sido posible la bancarización del proyecto” bajo las condiciones financieras y contractuales establecidas. La bancarización constituye uno de los elementos centrales en proyectos de infraestructura desarrollados mediante concesiones administrativas, ya que implica que las empresas logren asegurar respaldo financiero de bancos o entidades crediticias para ejecutar las obras y garantizar su sostenibilidad operativa.

En este caso, aunque ambos consorcios contaban con experiencia técnica comprobada en sistemas de transporte por cable y proyectos de infraestructura, no lograron estructurar el financiamiento requerido para asumir el riesgo económico de la concesión. Ante el fracaso del proceso, el Metro de Panamá anunció que realizará una revisión integral de las condiciones del proyecto, especialmente en los componentes financieros, la distribución de riesgos y la viabilidad contractual. La entidad indicó que evaluará, junto con otras instituciones del Estado, la hoja de ruta más conveniente para continuar impulsando el teleférico, tomando en consideración las exigencias del sector bancario internacional y las condiciones actuales del mercado financiero. “El proyecto forma parte del Plan del Gobierno Nacional para el período 2024-2029”, destacó la entidad en un comunicado oficial. Un proyecto estratégico para zonas de difícil acceso La iniciativa del teleférico fue declarada de interés público mediante la Resolución de Gabinete N.° 78 de 2024, aprobada por el Consejo de Gabinete. El Gobierno sustentó entonces que el sistema busca ofrecer una alternativa de transporte para comunidades de Panamá y San Miguelito con condiciones topográficas complejas y limitada cobertura de transporte masivo. De acuerdo con la vocería presidencial, varias de estas zonas no son atendidas de forma eficiente por las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ni por el sistema Metrobús, lo que provoca largos tiempos de traslado y dificultades de conectividad. La propuesta surgió tras una solicitud presentada por la Junta de Accionistas del Metro de Panamá, encabezada por su director general, César Pinzón, con base en el artículo 6 de la Ley 5 de 1988, que permite declarar proyectos de interés público para acelerar su desarrollo. El plan contempla la construcción de seis estaciones a lo largo de un recorrido aproximado de 6.6 kilómetros entre Panamá y San Miguelito. Las autoridades proyectaban que la fase de construcción tendría una duración estimada de entre 22 y 24 meses, una vez adjudicado el contrato y completados los estudios de factibilidad.