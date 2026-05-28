Falta de bancarización deja desierta licitación del teleférico

La falta de bancarización del proyecto impidió que el Metro de Panamá S.A. recibiera propuestas para la construcción y operación del sistema de teleférico entre los distritos de Panamá y San Miguelito, una de las principales apuestas de movilidad urbana del Gobierno para el período 2024-2029.La entidad declaró desierta la licitación por mejor valor, luego de que ningún consorcio presentara ofertas durante el acto de apertura realizado este 28 de mayo de 2026 en el auditorio Ing. Ariel Arjona Quijano, en el edificio administrativo de Patios y Talleres del Metro de Panamá, en Ancón.<b>El proyecto tenía un precio de referencia de $278,679,547.00, más el costo estimado de financiamiento, y contemplaba la financiación, estudios y diseños, construcción de obras civiles, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, además de su operación, mantenimiento y reversión de infraestructura.</b>Aunque el acto oficial dejó constancia únicamente de que no se recibieron propuestas dentro del plazo establecido en el pliego de cargos, horas después el Metro de Panamá explicó que los dos consorcios precalificados desistieron de participar por dificultades para garantizar el financiamiento requerido bajo el modelo de concesión administrativa planteado por el Estado.